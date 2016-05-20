Жена отказалась от выплаты алиментов на ребенка, но я ежемесячно даю ей деньги: как перестраховаться?

Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 50 обращений и жалоб. Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны.

Вопрос:

Я развелся с женой полгода назад. У нас с ней есть общий ребенок. Жена отказалась от выплаты алиментов с моей стороны, но каждый месяц я даю ей деньги. Бывшей я не доверяю, а вдруг однажды она заявит, что я ей ничего не давал на ребенка. Как быть?

Елена Мойсейчик, юрист:

Для вас главное, чтобы у вас имелось подтверждение того, что вы участвуете в содержании своего несовершеннолетнего ребенка. Такими подтверждениями могут служить квитанции о почтовом или банковском переводе, либо расписки жены о получении от вас денежных сумм. Какой способ подтверждения выбрать, решать вам. Можете слать ей почтовые переводы. Можете переводить деньги на ее банковскую карточку. А можете просить у нее расписки. В общем, как вам удобнее.