Защита прав потребиля: можно ли вернуть товар в магазин «Сток»

Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 50 обращений и жалоб. Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны.

Вопрос:

Недавно в магазине «Сток» я купила женскую куртку. Дома обратила внимание, что она мне не подходит по размеру. Принесла обратно в магазин и хотела вернуть деньги, но продавец мне отказал на том основании, что магазин – «Сток». Прав ли продавец?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с Законом о защите прав потребителя РБ, потребитель вправе возвратить товар надлежащего качества или обменять его на аналогичный товар в течение 14 дней с момента передачи ему такого товара, если более длительный срок не объявлен продавцом. Каких-либо ограничений в отношении возврата или обмена товаров надлежащего качества, приобретенных в магазинах «Сток», законодательство не содержит. То есть продавец обязан принять вещь обратно.