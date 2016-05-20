Можно ли забрать заявление об ограничении доступа в игровые клубы, если передумал до истечения указанного срока?

Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 50 обращений и жалоб. Фактически, по ним можно писать многотомную историю жизни нашей страны.

Вопрос:

Признаюсь честно, у меня игровая зависимость. Уже лет десять, как играю на автоматах в казино. Месяц назад решил завязать и лично написал заявление о том, чтобы меня не пускали в игровые клубы в течение года. Теперь понял, что погорячился и хотел бы отозвать свое заявление. Можно ли это сделать?

Елена Мойсейчик, юрист:

Сочувствую Вам, но обратной дороги нет. Пунктом 14.1 Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь установлено, что физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений на срок от шести месяцев до трех лет путем подачи письменного заявления организатору азартных игр. Поданное заявление не подлежит возврату. Подача заявления любому организатору рассматривается как подача заявления всем организаторам азартных игр на территории Республики Беларусь».