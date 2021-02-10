Железо и витамины группы В. Вот почему зернобобовые так полезны
Свой собственный день в календаре ООН. Не каждая культура удостоена такой чести. Такое внимание к зернобобовым объясняется довольно просто: это стратегически важный продукт в мировом масштабе. Прежде всего благодаря своей питательной ценности. У белорусов на столе блюда из зернобобовых испокон веков.
Татьяна Семашко, заместитель директора Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений:
В настоящее время в государственном реестре нашей страны находится большое количество сортов сельскохозяйственных, декоративных растений (6384 сорта). Из них 84 сорта – это зернобобовые, сельскохозяйственные культуры.
В Государственной инспекции по испытанию и охране сортов и растений ежедневно проводятся изучения новых экземпляров. Только в прошлом году исследовали более 190 образцов различных зернобобовых. В лидерах – горох. Пользуется спросом в кулинарии, а также востребован как кормовая культура.
Елена Павлович, заведующая Центральной республиканской лабораторией по определению качества новых сортов растений:
В настоящее время здесь проходят испытания по определению содержания белка. Поскольку основным показателем качества в зернобобовых культурах является именно белок. Именно этим данные виды растений ценятся.
Зернобобовые – это кладезь растительного белка, железа и витаминов группы В. Эта культура может с легкостью заменить белок животного происхождения.
Сергей Любовицкий, заместитель директора по испытанию сортов на хозяйственную полезность:
Зернобобовых культур у нас в испытании находится 34 сорта. Из них 15 сортов – это сорта белорусской селекции. Задача государственного испытания состоит в том, чтобы из всего многообразия выявить наиболее высокоурожайные сорта, обладающие хорошей качественной характеристикой.
Сегодня, чтобы выполнять эти задачи, в лаборатории есть все возможности.
Елена Павлович:
В лаборатории имеется современный прибор, который позволяет без пробоподготовки дополнительной, проводить определение. Буквально за две минуты мы получаем те показатели, которые в обычном, классическом исполнении химического анализа требуют порядка двух-трех дней.
Экспресс-анализ семян позволит быстро и точно определить содержание белка и влажность в зерне. Но вкус и урожайность – это не единственное, на что обращают внимание ученые. Оценивается также устойчивость к осыпанию и полеганию, что очень важно при возделывании именно этих культур.
Татьяна Семашко:
В настоящее время во всем мире и перед аграриями нашей страны стоит весьма сложная задача: обеспечить продовольственную безопасность страны, а также обеспечить сбалансированное питание как для населения, так и в животноводстве.
В Беларуси широко представлен ассортимент сельскохозяйственных культур зернобобовых. Но чтобы попасть в реестр, то есть получить добро на выращивание в стране, сорт должен пройти тщательный отбор.