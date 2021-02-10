Железо и витамины группы В. Вот почему зернобобовые так полезны

Свой собственный день в календаре ООН. Не каждая культура удостоена такой чести. Такое внимание к зернобобовым объясняется довольно просто: это стратегически важный продукт в мировом масштабе. Прежде всего благодаря своей питательной ценности. У белорусов на столе блюда из зернобобовых испокон веков.

Татьяна Семашко, заместитель директора Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений:

В настоящее время в государственном реестре нашей страны находится большое количество сортов сельскохозяйственных, декоративных растений (6384 сорта). Из них 84 сорта – это зернобобовые, сельскохозяйственные культуры.

В Государственной инспекции по испытанию и охране сортов и растений ежедневно проводятся изучения новых экземпляров. Только в прошлом году исследовали более 190 образцов различных зернобобовых. В лидерах – горох. Пользуется спросом в кулинарии, а также востребован как кормовая культура.

Елена Павлович, заведующая Центральной республиканской лабораторией по определению качества новых сортов растений:

В настоящее время здесь проходят испытания по определению содержания белка. Поскольку основным показателем качества в зернобобовых культурах является именно белок. Именно этим данные виды растений ценятся. Зернобобовые – это кладезь растительного белка, железа и витаминов группы В. Эта культура может с легкостью заменить белок животного происхождения.

Сергей Любовицкий, заместитель директора по испытанию сортов на хозяйственную полезность:

Зернобобовых культур у нас в испытании находится 34 сорта. Из них 15 сортов – это сорта белорусской селекции. Задача государственного испытания состоит в том, чтобы из всего многообразия выявить наиболее высокоурожайные сорта, обладающие хорошей качественной характеристикой. Сегодня, чтобы выполнять эти задачи, в лаборатории есть все возможности.

Елена Павлович:

В лаборатории имеется современный прибор, который позволяет без пробоподготовки дополнительной, проводить определение. Буквально за две минуты мы получаем те показатели, которые в обычном, классическом исполнении химического анализа требуют порядка двух-трех дней.

Экспресс-анализ семян позволит быстро и точно определить содержание белка и влажность в зерне. Но вкус и урожайность – это не единственное, на что обращают внимание ученые. Оценивается также устойчивость к осыпанию и полеганию, что очень важно при возделывании именно этих культур.