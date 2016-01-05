«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото

Новости США. Первого января Марк Цукерберг опубликовал в Facebook фото со своей женой и дочерью. На нем любящие родители с улыбками и обожанием смотрят на свое чадо, уютно устроившееся на руках отца.
Новости США. Первого января Марк Цукерберг опубликовал в Facebook фото со своей женой и дочерью. На нем любящие родители с улыбками и обожанием смотрят на свое чадо, уютно устроившееся на руках отца.
Первенец 31-летнего Марка и 30-летней Присциллы Чан увидел свет в ноябре, сообщает Daily Mail. Максима, сокращенно Макс, при рождении весила почти три с половиной килограмма. В связи с отцовством Цукерберг взял два месяца отпуска и сразу же поделился радостным событием.
Основатель Facebook сопроводил праздничный снимок новогодним поздравлением.
Марк Цукерберг, основатель Facebook:
Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года. Мир сталкивается с новыми вызовами и возможностями, но мы все можем найти в себе силы двигаться вперед и наслаждаться каждым днем нашей жизни.
Менее, чем за сутки, запись набрала более миллиона «лайков».
Комментарии пестрели пожеланиями счастья, любви, здоровья и прекрасных впечатлений семье Цукербергов, а также словами благодарности руководителю соцсети за «объединение мира».
Комментарии на странице Цукерберга:
Спасибо вам за то, что я могу увидеть членов моей семьи, когда нас разделяют тысячи километров, и связаться с ними.
Спасибо за то, что выступаете в поддержку разных религий.
Фото. Марк Цукерберг с женой и дочкой
В декабре 2015 года бизнесмен выложил на своей странице фотографию очаровательного пряничного домика, который смастерили «с любовью» для него друзья Мэт и Пия. Так они поздравили чету с рождением малышки Максимы. На съедобном здании, украшенном разноцветными конфетками и белой глазурью, видна огромная надпись:
Фото. Пряничный подарок от друзей
Ни для кого не секрет, что Цукерберг - ярый поклонник «Звездных Войн».
В связи с этим
недавно на его странице появилась фотография дочери в джедайской тунике с подписью: «Сила на ее стороне».
На фото рядом с Макс можно увидеть игрушечный световой меч, куклу Чубакки, маску Дарта Вейдера и маленького дроида BB-8. Запись набрала более 1,2 миллиона «лайков» за считанные часы.
Фото. «Макс - хранительница мира и справедливости в Галактике»
За фотографией последовала еще одна в честь выхода эпизода «Пробуждение Силы». На ней венгерская овчарка Марка по кличке Бист напоминает Ситха, вооруженного красным световым мечом.
Фото. Питомца по кличке Бист (Beast) увлекла темная сторона
Еще одно примечательное фото декабря из профиля Марка: отец меняет дочери пеленки.
На сегодняшний день известно, что Максима унаследовала состояние магната Силиконовой долины размером в 46 миллиардов долларов.