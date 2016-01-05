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«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото

05 января 2016 10:53
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Новости США. Первого января Марк Цукерберг опубликовал в Facebook фото со своей женой и дочерью. На нем любящие родители с улыбками и обожанием смотрят на свое чадо, уютно устроившееся на руках отца.

«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото-1

Первенец 31-летнего Марка и 30-летней Присциллы Чан увидел свет в ноябре, сообщает Daily Mail. Максима, сокращенно Макс, при рождении весила почти три с половиной килограмма. В связи с отцовством Цукерберг взял два месяца отпуска и сразу же поделился радостным событием.

Основатель Facebook сопроводил праздничный снимок новогодним поздравлением.

Марк Цукерберг, основатель Facebook: 
Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года. Мир сталкивается с новыми вызовами и возможностями, но мы все можем найти в себе силы двигаться вперед и наслаждаться каждым днем нашей жизни.

Менее, чем за сутки, запись набрала более миллиона «лайков».

Комментарии пестрели пожеланиями счастья, любви, здоровья и прекрасных впечатлений семье Цукербергов, а также словами благодарности руководителю соцсети за «объединение мира».

Комментарии на странице Цукерберга:
Спасибо вам за то, что я могу увидеть членов моей семьи, когда нас разделяют тысячи километров, и связаться с ними.

Спасибо за то, что выступаете в поддержку разных религий.

«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото-4


Фото. Марк Цукерберг с женой и дочкой

В декабре 2015 года бизнесмен выложил на своей странице фотографию очаровательного пряничного домика, который смастерили «с любовью» для него друзья Мэт и Пия. Так они поздравили чету с рождением малышки Максимы. На съедобном здании, украшенном разноцветными конфетками и белой глазурью, видна огромная надпись:

«Добро пожаловать в наш мир, Макс!»

«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото-7


Фото. Пряничный подарок от друзей

Ни для кого не секрет, что Цукерберг - ярый поклонник «Звездных Войн».

В связи с этим

недавно на его странице появилась фотография дочери в джедайской тунике с подписью: «Сила на ее стороне».

На фото рядом с Макс можно увидеть игрушечный световой меч, куклу Чубакки, маску Дарта Вейдера и маленького дроида BB-8. Запись набрала более 1,2 миллиона «лайков» за считанные часы. 

«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото-10


Фото. «Макс - хранительница мира и справедливости в Галактике»

За фотографией последовала еще одна в честь выхода эпизода «Пробуждение Силы». На ней венгерская овчарка Марка по кличке Бист напоминает Ситха, вооруженного красным световым мечом.  

«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото-13


Фото. Питомца по кличке Бист (Beast) увлекла темная сторона

Еще одно примечательное фото декабря из профиля Марка: отец меняет дочери пеленки.

«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото-16

На сегодняшний день известно, что Максима унаследовала состояние магната Силиконовой долины размером в 46 миллиардов долларов. 

# общество # Новый год # Марк Цукерберг # Новый год

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