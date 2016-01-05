«Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года»: Марк Цукерберг показал трогательные семейные фото

Новости США. Первого января Марк Цукерберг опубликовал в Facebook фото со своей женой и дочерью. На нем любящие родители с улыбками и обожанием смотрят на свое чадо, уютно устроившееся на руках отца.

Первенец 31-летнего Марка и 30-летней Присциллы Чан увидел свет в ноябре, сообщает Daily Mail. Максима, сокращенно Макс, при рождении весила почти три с половиной килограмма. В связи с отцовством Цукерберг взял два месяца отпуска и сразу же поделился радостным событием.

Основатель Facebook сопроводил праздничный снимок новогодним поздравлением.

Марк Цукерберг, основатель Facebook:

Желаю вам счастливого, здорового и продуктивного 2016 года. Мир сталкивается с новыми вызовами и возможностями, но мы все можем найти в себе силы двигаться вперед и наслаждаться каждым днем нашей жизни.

Менее, чем за сутки, запись набрала более миллиона «лайков».

Комментарии пестрели пожеланиями счастья, любви, здоровья и прекрасных впечатлений семье Цукербергов, а также словами благодарности руководителю соцсети за «объединение мира».

Комментарии на странице Цукерберга:

Спасибо вам за то, что я могу увидеть членов моей семьи, когда нас разделяют тысячи километров, и связаться с ними.

Спасибо за то, что выступаете в поддержку разных религий.