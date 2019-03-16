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В Минском суворовском училище прошел День открытых дверей

16 марта 2019 15:08
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Новости Беларуси. 16 марта в Минском суворовском училище прошел День открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском суворовском училище прошел День открытых дверей-1

Будущим абитуриентам и их родителям показали условия, в которых воспитанники живут и обучаются. Ведь многие из тех, кто пришел сегодня в гости, планируют связать свою жизнь с военной профессией. Правда, покоряется мечта не каждому: конкурс на поступление в училище традиционно высок.

В Минском суворовском училище прошел День открытых дверей-4

Прежде чем попасть сюда, мальчишки проходят строгий отбор: проверяется их состояние здоровья, проводится психологическое тестирование, оценивается физическая подготовка и результаты в учебе.

В Минском суворовском училище прошел День открытых дверей-7

Дмитрий Володько:
Папа военный и хочет меня сюда отдать, но я не против, потому что папа много чего добился в жизни, ну и я хочу быть как он. Обязательно приду сюда учиться.

В Минском суворовском училище прошел День открытых дверей-10

Артем Басалыга, выпускник Минского суворовского военного училища (2011 г.):   
Это действительно школа жизни, которую стоит пройти каждому юноше, чтобы стать более отвественным, собранным. Дисциплина – основа всего. На себе могу сказать, что мне очень помогло в жизни, в работе, в семейной жизни. Очень много плюсов, минусов нет.

За всю историю училища, школу жизни здесь прошли тысячи курсантов. Как показывает практика, после выпуска большинство ребят связывают свою жизнь со службой в Вооруженных Силах. 

# Минское суворовское военное училище # общество # Дмитрий Володько # Артем Басалыга # Фотофакт

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