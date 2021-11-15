«Игры напрямую не влияют на насилие». Каковы плюсы и минусы виртуальной реальности?

Современные технологии уже давно поделили нашу жизнь на реальную и виртуальную. Вот и дети все реже бегают по улице, гоняя футбольный мяч, и все чаще соперничают с вымышленными героями на просторах компьютерных игр. Поэтому родители должны знать, как компьютерные игры влияют на человека.

Галина Швец, детский психолог:

Было проведено исследование, и было выявлено то, что игры напрямую не влияют на насилие. Чаще всего причиной того, что дети проявляют жестокость – это обстановка в семье, неурядицы в учебе и различные другие трудности. Задача семьи – вовремя заметить проблемы, которые пробуждают подростка убегать в виртуальную реальность, и как можно скорее устранить их.

Галина Швец:

Когда мы предлагаем ребенку провести вместе с ним время, погулять, пообщаться, а ребенок с каждым разом отвергает ваши просьбы, и ему хочется только играть в компьютерные игры. Это уже будет показателем того, что нужно бить тревогу и в ваших отношениях что-то происходит не так. Здесь нужно менять методы воспитания, находить какие-то общие темы, формировать близкие, доверительные отношения с ребенком.

Отбирать гаджеты или конфликтовать – не лучший выход. Надо понять, чего ребенку не хватает в реальной жизни и почему виртуальный мир стал для него более привлекательным. Вполне возможно, что он просто не знает, чем себя занять. Галина Швец:

Мы должны ребенку предложить альтернативу, которая будет равноценна видеоиграм. Почему ребенок в видеоиграх? Потому что там ему дарят сертификаты, там он переходит на новые уровни, там подарки, бонусы. Часто в реальной жизни этого нет, особенно если родители очень часто критикуют, недовольны, и ребенок просто уходит в виртуальный мир, потому что там он герой. Контролируйте просматриваемый контент, а также внешние факторы, которые могут плохо повлиять на вашего ребенка. Важно понимать, что у компьютерных игр есть и множество плюсов. Например, присутствует образовательный контент.

Светлана Калач, основатель сети школ современных технологий:

Я думаю, что такие школы, как наша, способствуют тому, чтобы ребенок качественно проводил время за компьютером, за гаджетами, потому что забрать, запретить теперь невозможно и нельзя. Наша задача как родителей – сделать так, чтобы время пребывания за компьютером было проведено ребенком с пользой и никак не влияло на его здоровье. Малыш XXI века живет в сложном мире новых технологий, и ему невдомек, что когда-то все было иначе. Меняется мир – меняются и дети.

Мирослав Зубкевич:

Я очень рад тому, что научился делать программы, лучше начал собирать из LEGO всякое. Есть очень много программ, которыми можно создавать игры довольно легко. Я когда вырасту, хочу стать программистом.

Никита Игнатович:

Я делаю компьютерные игры с помощью специального сайта.

– Тяжело этим заниматься?

– Ну, для новичка будет трудновато, а потом уже легко.

Герман Хлименков:

В будущем я хочу связать свою жизнь с программированием и пойти по стопам старшего брата. Родители поддерживают мой выбор и полностью за то, что я занимаюсь программированием. Кажется, с будущей профессией ребята определились. А что думают о таком времяпровождении детей их родители?