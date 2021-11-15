Зась об учениях «Нерушимое братство-2021»: отработали реализацию лагеря беженцев, сопровождение гуманитарных грузов

Новости Беларуси. Недопуск гуманитарной катастрофы и развертывание лагерей беженцев – эти вопросы были отработаны в ходе учения ОДКБ «Нерушимое братство-2021». В Казани прошло его торжественное закрытие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время маневров миротворцы провели ряд операций. Среди них – освобождение населенного пункта: был отработан бой в городских условиях – он требует особой тактики и навыков.

Также в программе был штурм административных зданий под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 и снайперских пар, высадка групп специального назначения из вертолетов Ми-8 и освобождение «заложников». Отработали комплексно военнослужащие и сопровождение гуманитарных колонн. Миротворцы доставили специальный груз и эвакуировали условного тяжело больного беженца.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

Отрабатывался целый перечень задач, которые реально выполняют миротворцы в ходе операций по поддержанию мира. Это и реализация лагеря беженцев, и его охрана, это сопровождение и охрана конвоев гуманитарных грузов, несение службы на сторожевых заставах и ряд других очень важных задач, которые выполняются в ходе миротворческой операции. Конечно, то, что мы увидели на протяжении этих дней, показывает высокий уровень профессионализма наших миротворцев.

Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа (Россия):

Миротворцы делились бесценным опытом, приобретенным в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе, по обеспечению мира в рамках постконфликтного урегулирования. Мы подробно разобрали действия миротворческих подразделений при решении таких задач, как оказание медицинской помощи, доставка гуманитарных грузов.