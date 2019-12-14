«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки

Конец ноября в Беларуси отметился жутким гололёдом. Расслабляться не стоит. Зима только набирает обороты. Как ходить по льду, чтобы не упасть?
«Самое безопасное – это на бок». Фигуристка рассказала, как падать на льду правильно
Советы тренера по фигурному катанию – в программе «Плюс-минус».
Мария Соснович, тренер по фигурному катанию:
Самая главная ошибка, которую делают люди – ходят на прямых ногах. Чтобы избежать падения, сгибайте ноги, давление должно на колени.
Не переносите центр тяжести сильно на пятки, либо сильно на носок.
Надавливайте на подушечки стопы.
Ни в коем случае не держите руки в карманах. Не смотрите в телефон, смотрите перед собой.
Руки, желательно, вдоль туловища.