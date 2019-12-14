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«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки

14 декабря 2019 16:53
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Конец ноября в Беларуси отметился жутким гололёдом. Расслабляться не стоит. Зима только набирает обороты. Как ходить по льду, чтобы не упасть?

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Советы тренера по фигурному катанию – в программе «Плюс-минус».  

«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки-1

Мария Соснович, тренер по фигурному катанию:
Самая главная ошибка, которую делают люди – ходят на прямых ногах. Чтобы избежать падения, сгибайте ноги, давление должно на колени.

Не переносите центр тяжести сильно на пятки, либо сильно на носок.

«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки-4

Надавливайте на подушечки стопы.

Ни в коем случае не держите руки в карманах. Не смотрите в телефон, смотрите перед собой.

Руки, желательно, вдоль туловища.

«Главная ошибка – ходить на прямых ногах». Как перемещаться в гололёд? Советы фигуристки-7

# Полезные советы # общество # Мария Соснович

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