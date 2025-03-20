Ждать ли «письма счастья» за непройденный техосмотр? Разбирались в автослухах недели

На диагностических станциях страны настоящий ажиотаж. Водители массово поехали проходить техосмотр на своих автомобилях. То и дело фиксируются очереди – время ожидания въезда доходит до 3 часов. Но в чем причина весеннего бума? Многие это связывают с информацией, которая появилась в интернете, что теперь непройденный техосмотр будут фиксировать все дорожные камеры Беларуси. После этого прилетят «письма счастья». Так ли это на самом деле разбирались в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На диагностической станции в Гродно работа в режиме нон-стоп. Такого ажиотажа на техосмотр Владимир Ишков не ожидал. Спешит на работу, но автодопуск на участие в дорожном движении на исходе, а без него можно и «письмо счастья» заработать. Пришлось отстоять очередь. Владимир Ишков, житель Гродно:

Ожидание было примерно два часа. Это из-за ажиотажа. Очень большое количество автомобилей приехало.

Обычно здесь очередей не было.

Здесь буквально гонка за техосмотром, хоть и спидометры на нуле. В режиме ожидания возле станции больше десятка автомобилей, и это будний день.

Галина Буро, корреспондент:

Очереди на диагностических станциях стали образовываться примерно неделю назад, когда в интернете появилась информация, что теперь непройденный техосмотр может зафиксировать любая камера на дороге. Как видим, водители решили сработать на упреждение.

Те, кто годами не проходил техосмотр, теперь боятся реванша от ГАИ. В очередь, разумеется, никто не сознается в грехах прошлого. Для специалистов станции это и не важно. Они приветствуют любое стремление соблюдать закон. Правда, на практике при всем желании не всегда получается с первого раза.