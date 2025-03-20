Прямой эфир

Ждать ли «письма счастья» за непройденный техосмотр? Разбирались в автослухах недели

20 марта 2025 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На диагностических станциях страны настоящий ажиотаж. Водители массово поехали проходить техосмотр на своих автомобилях. То и дело фиксируются очереди – время ожидания въезда доходит до 3 часов. Но в чем причина весеннего бума? 

Многие это связывают с информацией, которая появилась в интернете, что теперь непройденный техосмотр будут фиксировать все дорожные камеры Беларуси. После этого прилетят «письма счастья». Так ли это на самом деле разбирались в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ждать ли «письма счастья» за непройденный техосмотр? Разбирались в автослухах недели-2

На диагностической станции в Гродно работа в режиме нон-стоп. Такого ажиотажа на техосмотр Владимир Ишков не ожидал. Спешит на работу, но автодопуск на участие в дорожном движении на исходе, а без него можно и «письмо счастья» заработать. Пришлось отстоять очередь.

Владимир Ишков, житель Гродно:
Ожидание было примерно два часа. Это из-за ажиотажа. Очень большое количество автомобилей приехало. 

Ждать ли «письма счастья» за непройденный техосмотр? Разбирались в автослухах недели-4

Обычно здесь очередей не было.

Ждать ли «письма счастья» за непройденный техосмотр? Разбирались в автослухах недели-6

Здесь буквально гонка за техосмотром, хоть и спидометры на нуле. В режиме ожидания возле станции больше десятка автомобилей, и это будний день.

Ждать ли «письма счастья» за непройденный техосмотр? Разбирались в автослухах недели-8

Галина Буро, корреспондент:
Очереди на диагностических станциях стали образовываться примерно неделю назад, когда в интернете появилась информация, что теперь непройденный техосмотр может зафиксировать любая камера на дороге. Как видим, водители решили сработать на упреждение.

Ждать ли «письма счастья» за непройденный техосмотр? Разбирались в автослухах недели-10

Те, кто годами не проходил техосмотр, теперь боятся реванша от ГАИ. В очередь, разумеется, никто не сознается в грехах прошлого. Для специалистов станции это и не важно. Они приветствуют любое стремление соблюдать закон. Правда, на практике при всем желании не всегда получается с первого раза.

Ждать ли «письма счастья» за непройденный техосмотр? Разбирались в автослухах недели-12

Олег Радикевич, начальник технического центра в Гродно предприятия «Белтехосмотр»:
Есть, конечно, машины, которые с первого раза проходят. Но, как правило, машины, которые не присутствовали на диагностических станциях длительный период, находятся в плачевном состоянии и требуют больших финансовых вложений.

Подробнее в видеоматериале.

# Дорожное движение # ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске обсудили новые правила использования средств персональной мобильности
20 марта 2025 17:43

В Минске обсудили новые правила использования средств персональной мобильности

Акцент на дворы и дороги. В Минске запланировано масштабное благоустройство территории
20 марта 2025 17:40

Акцент на дворы и дороги. В Минске запланировано масштабное благоустройство территории

В рамках единого дня информирования Юрий Фролов встретился с работниками Минского завода шестерён
20 марта 2025 17:38

В рамках единого дня информирования Юрий Фролов встретился с работниками Минского завода шестерён