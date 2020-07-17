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Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?

17 июля 2020 13:34
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Новости Беларуси. В предстоящие выходные температура воздуха в Беларуси вернется к июльской климатической норме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?-1

Местами будет до +29 градусов. В такую погоду большой популярностью пользуются обустроенные места отдыха. Берега рек, озёр и водохранилищ привлекают прохладой. Чтобы купание было безопасным, мониторинг качества воды ведут санитарные службы. 

Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?-4

За неделю проверены 360 зон отдыха. В 13 из них – пробы по химическим и микробиологическим показателям не соответствуют нормам. В каждом регионе составлен список водоёмов, где купание запрещено.

Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?-7

Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?-9

В столице это пляж № 8 Заславского водохранилища и пляж № 5 в Дроздах. Всего проведены лабораторные исследования 835 проб воды.

# Запрет на купание # общество # Фотофакт

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