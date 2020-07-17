Жара возвращается в Беларусь. В каких водоёмах запрещено купаться?

Новости Беларуси. В предстоящие выходные температура воздуха в Беларуси вернется к июльской климатической норме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местами будет до +29 градусов. В такую погоду большой популярностью пользуются обустроенные места отдыха. Берега рек, озёр и водохранилищ привлекают прохладой. Чтобы купание было безопасным, мониторинг качества воды ведут санитарные службы.

За неделю проверены 360 зон отдыха. В 13 из них – пробы по химическим и микробиологическим показателям не соответствуют нормам. В каждом регионе составлен список водоёмов, где купание запрещено.