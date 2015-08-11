Жара в Беларуси: спрос на кондиционеры увеличился в 10 раз, а у фермеров буквально горят овощи

Новости Беларуси. Знойная погода в Беларуси сохраняется. Во многих районах страны столбики термометров превышают 30-градусную отметку. Такой плюс традиционно сказывается на выручке продавцов прохладительных напитков, мороженого и кондиционеров. Спрос на последние, кстати, с начала месяца увеличился в 10 раз. Оказалось, покупателей даже не пугает его немалая стоимость.

Деньги не пахнут и не подвластны погоде. Палящее солнце, охватившее каждый белорусский регион, отправило людей не только на пляжи. По-настоящему жаркая рабочая атмосфера сложилась у продавцов кондиционеров. С начала августа спрос на этот товар увеличился в 10 раз, и это при том, что средняя стоимость домашнего контролера климата – около 8 миллионов рублей.

Дмитрий Чернышевич, директор фирмы по продаже климатической техники:

В такой период активизируются продажи, однозначно можно сказать, что в 10 раз увеличиваются. Все кондиционерщики живут только за счет лета и за счет того, что активизируется спрос. Монтажные бригады заняты, и очередь уже растягивается на неделю, а то и на две. Сегодня на монтаж кондиционеров никто скидки не делает, поэтому, возможно, что и цена будет дороже.

Деньги на солнце делают и аквапарки. Для них аномально жаркая погода – золотая жила. В одном из таких столичных парков стоимость билета доходит до 250 тысяч рублей. Но даже такой ценник не остановил страждущих без воды – жара за считанные дни привлекла сюда тысячи новых клиентов.

Дмитрий Аврамчик, руководитель отдела маркетинга аквапарка:

Со второго августа до сегодняшнего дня мы уже успели принять около 17 тысяч посетителей. Это, конечно же, не может не радовать, потому как наш открытый аквапарк, конечно же, настроен и зависит от фактора погодного, поэтому очень надеемся, что такая погода продержится как можно дольше, и ждем еще больше посетителей.

Правда, так хорошо дела в знойную погоду идут далеко не у всех. Плюсовая температура обернулась минусом для фермера из Гомельской области Андрея Парфенькова. Помидоры и перцы буквально горят на солнце – на плодах явно видны ожоги. Еще неделя такой жары – и об урожае можно забыть.

Андрей Парфеньков, фермер:

От недостатка влаги нижние листья практически отсохли, превратились в бумагу. То есть если такая жара продлится еще неделю, то можно ожидать, что и урожая капусты практически не будет.

Однако у коллег фермера дела обстоят еще хуже: те, кто ведут хозяйство на песчаных почвах, уже потеряли 40% урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.