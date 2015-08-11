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Гомельской епархии исполнилось 90 лет

11 августа 2015 13:44
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Новости Беларуси. Гомельской епархии — 90 лет. Праздничное богослужение прошло в одном из старейших храмов Гомельщины — в Свято-Петропавловском кафедральном соборе. На службу пришли тысячи верующих. 

Сегодня отмечается и 25-летие возрождения Гомельской епархии. Вспоминают и преподобную Манефу Гомельскую — покровительницу гомельчан. Обретение нетленных мощей святой произошло совсем недавно, всего девять лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Конечно, то что сегодня происходит в Белой Руси, искренне меня радует. На глазах происходит возрождение, преображение нашей жизни. Наша страна и вся земля — это дом Божий. Поэтому всем нам нужно жить так, чтобы самим приятно было жить на этой земле.

# общество # Православные в Беларуси

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