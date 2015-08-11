Несмотря на жару в Беларуси, стихийная торговля скоропортящимися товарами процветает. К чему это может привести?

Новости Беларуси. Несмотря на жару в Беларуси, стихийная торговля скоропортящимися товарами процветает. Молоко и яйца с «уценкой», которые хранятся, как выяснили корреспонденты СТВ, даже в плюс 35 не в холодильнике, могут стать серьезной причиной испорченного здоровья.

Молоко – с пылу с жару – и в прямом, и в переносном смысле. На улице – плюс 32. Но продавца это, похоже, ничуть не смущает.

Могилевчанин Михаил Кудрявцев мимо такой стихийной торговли пройти без комментария просто не смог. Водитель скорой помощи с 10-летним стажем вспоминает, сколько пострадавших с тяжелыми отравлениями доставлял в больницы города.

Михаил Кудрявцев:

Молоко должно храниться максимум четыре часа на такой жаре, без холодильника. Надо пресекать.

Молоко, сыр, творог, яйца. Несмотря на высокий градус, на стихийных рынках эта продукция представлена в широком ассортименте.

Торговля с земли в Беларуси официально запрещена, однако стихийные рынки можно встретить повсеместно. Зачастую нарушителей не пугают даже внушительные штрафы.

Вячеслав Гурский, заведующий отделением гигиены питания Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

До 50 базовых величин, а это на сегодняшний день 9 млн. Достаточно внушительная сумма. Хочется отметить, что при расследовании случаев сальмонеллеза до 80% случаев фактором передачи является яйцо, приобретенное в неустановленных местах у неустановленных лиц.

Цветами с собственного палисадника Зинаида Максимовна торгует не первый год. К продаже овощей, фруктов и ягод, которые предлагают покупателю по соседству, пенсионерка относится нормально. Говорит, домашняя продукция и вкусней, и чище. Но к скоропортящимся продуктам, реализуемым прямо с земли, относится предвзято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зинаида Микулич, покупатель:

Молоко и творог продавать с земли или на таких рыночках не положено, конечно. И внуки есть, и правнуки есть. Не хотелось бы, чтобы они болели, покупая такое.

Жители Могилева:

На жаре сейчас опасно это покупать, я не покупаю.

Мне как маме непонятно, как можно покупать такие продукты, в такую жару, скоропортящиеся, на улице.

В связи с прочно установившейся жарой санитарные службы ежедневно проверяют как санкционированные, так и стихийные рынки. По словам гигиенистов, люди, покупающие скоропортящийся товар с земли, словно играют в «рулетку», ведь последствия непредсказуемы.