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Как длительная жара повлияла на сельхозкультуры в Минской области? Рассказывает агроном

13 июня 2019 17:21
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Новости Беларуси. Погода вызывает озабоченность у аграриев. Последствия жары почувствовали все районы Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как длительная жара повлияла на сельхозкультуры в Минской области? Рассказывает агроном-1

Как длительная жара повлияла на сельхозкультуры в Минской области? Рассказывает агроном-3

Отсутствие влаги осложнило налив зерна яровой пшеницы, также страдает ячмень, прекратился рост трав. На легких почвах началось подгорание посевов. Пока трудно оценить точный ущерб для урожая, но аграрии утверждают, что площадь «мертвых зон» уже доходит до тысячи гектаров.

Как длительная жара повлияла на сельхозкультуры в Минской области? Рассказывает агроном-6

Дмитрий Солодков, главный агроном сельскохозяйственного комплекса «Логойский»:
Наш район и близлежащий еще более менее, но уже звонят друзья-коллеги… Озимые еще держат влагу. Травы только скосили, влаги вообще нет, им будет тяжело.

Сейчас аграрии принимают глобальные меры: чтобы не потерять посевы, на подгоревших участках будут высаживать промежуточные культуры. Если погода не изменится в течение недели, прогнозы неутешительны: частично урожай будет потерян.

Как длительная жара повлияла на сельхозкультуры в Минской области? Рассказывает агроном-9

# Сельское хозяйство # общество # Дмитрий Солодков # Фотофакт

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