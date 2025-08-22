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КГК принимает обращения по вопросам автопарковок и стоянок в Минске

22 августа 2025 06:31
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Комитет госконтроля сегодня, 22 августа, проведет горячую линию. Сообщить можно о проблемах с автопарковками и стоянками в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК принимает обращения по вопросам автопарковок и стоянок в Минске-2

Контролеров интересует информация о недостаточном количестве машиномест для парковки в жилом районе; неиспользуемых аварийных или находящихся в неудовлетворительном состоянии автостоянках, доступ к которым посторонних лиц не ограничен. Обратиться на «горячую линию» можно с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по короткому номеру 191. Также сообщения о нарушениях – с обязательным фотоподтверждением и указанием адреса – можно отправить в чат-бот Telegram-канала КГК.

# Комитет госконтроля

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