КГК принимает обращения по вопросам автопарковок и стоянок в Минске

Комитет госконтроля сегодня, 22 августа, проведет горячую линию. Сообщить можно о проблемах с автопарковками и стоянками в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контролеров интересует информация о недостаточном количестве машиномест для парковки в жилом районе; неиспользуемых аварийных или находящихся в неудовлетворительном состоянии автостоянках, доступ к которым посторонних лиц не ограничен. Обратиться на «горячую линию» можно с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по короткому номеру 191. Также сообщения о нарушениях – с обязательным фотоподтверждением и указанием адреса – можно отправить в чат-бот Telegram-канала КГК.