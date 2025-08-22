Брестские таможенники нашли тайники в грузовике с товаром на 56 тыс. рублей

Спрятал хитро, но провезти не получилось. Тайники с товаром на 56 тысяч рублей нашли в грузовике брестские таможенники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Седельный тягач следовал в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Козловичи». За рулем находился 26-летний белорус. На въездных каналах инспектор таможни опросил водителя о наличии товаров, подлежащих декларированию, ограниченных и запрещенных к перемещению.

Вера Базака, главный инспектор Брестской таможни:

Получив отрицательный ответ, таможенник осмотрел транспортное средство и принял решение направить автомобиль на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма показала нехарактерное затемнение. В результате досмотра из ниш после демонтажа декоративных обшивок в верхней части кабины тягача таможенники извлекли 950 распылителей форсунки и секций высокого давления. Еще один тайник, в котором находились видеокарты, был обнаружен в конструктивной нише под спойлером кабины тягача. Спрятанные товары и тягач 2015 года выпуска общей оценочной стоимостью более 180 тысяч рублей изъяты до решения суда.

Начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф до 30 базовых величин, возможна также конфискация сокрытых товаров и транспортного средства.