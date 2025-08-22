В Минске ведутся работы по устранению затоплений во время обильных осадков

Столичные коммунальщики реализуют масштабный план по ликвидации хронически подтапливаемых участков. Специалисты используют новые подходы в работе, чтобы не перекрывать движение на оживленных улицах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе разработан целый комплекс мероприятий под кодовым названием «Посейдон». Среди приоритетных мест – водовод «Ярково» во Фрунзенском районе, а также перекресток улицы Ванеева с Партизанским проспектом. Здесь создадут дополнительные аварийные выезды. Всего до конца 2025-го планируют завершить проектирование еще по шести проблемным объектам.

Олег Лукашенко, директор «Горремливнестока»:

После последних ливней, где образовалось 26 мест подтоплений, сейчас плотно работаем мы с «Гордорстроем», чтобы сработать на опережение и, скажем так, где-то текущим ремонтом, где-то с реконструкцией, капитальным ремонтом, построить лотки для сброса воды, а также дополнительно аварийные выпуска.

Всего протяженность сетей ливневой канализации в столице превышает две тысячи километров. В Минске – около сотни локаций, подверженных подтоплением в сильные ливни. На их устранение уходит от 20 минут до получаса.