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Акция МВД «За безопасность вместе!» прошла в Костюковичах

20 июля 2024 12:19
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В Костюковичах состоялась акция МВД «За безопасность вместе». Она приурочена к 100-летию района. На малой родине министру внутренних дел присвоили звание почетного гражданина района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция МВД «За безопасность вместе!» прошла в Костюковичах-1

На тематических площадках организованы выставки, викторины, конкурсы, спортивные соревнования и яркие фотозоны. Была представлена работа служб и подразделений органов внутренних дел и внутренних войск, выставки ретро и современной техники, творческая мастерская МВД. Школьники могли не только подробнее узнать о военно-патриотических клубах, но и сразу стать их участниками.

Акция МВД «За безопасность вместе!» прошла в Костюковичах-4

– Отличный праздник, хорошее настроение.
– Тут много друзей.

Акция МВД «За безопасность вместе!» прошла в Костюковичах-7

Очень рады, что есть такая возможность поучаствовать в разных играх, квестах. Детям вообще очень интересно. Спасибо за этот праздник.

Акция МВД «За безопасность вместе!» прошла в Костюковичах-10

Костюковичская земля богата научными, художественными, музыкальными, спортивными традициями. Но главная ценность – это люди, которые любят и прославляют свою малую родину. Значимый вклад в жизнь края внес Иван Кубраков. В связи с этим министру внутренних дел было присвоено почетное звание.

Иван Кубраков, министр внутренних дел:
Наш Президент всегда говорит: если каждый гражданин Республики Беларусь будет помнить свои корни, свою малую родину, делать хотя бы частичку, чтобы родной край стал краше: маленькая деревня или большой город – не важно. То наша страна будет процветать и развиваться.

В рамках торжеств состоялось награждение лучших представителей разных профессий. Отличившимся милиционерам в честь векового юбилея районного отдела внутренних дел министр вручил ведомственные награды и погоны очередных специальных званий.

# Милиция Беларуси # общество

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