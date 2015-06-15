Коллектив Червенского дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития представит Беларусь на конкурсе в Польше

Новости Беларуси. Коллектив Червенского дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития стал лучшим на областном фестивале художественной самодеятельности среди работников домов-интернатов. На форуме, посвященном 70-летию Победы, червенцы представили насыщенную музыкальную программу.

2015 год стал богатым на награды и для детей дома-интерната, которые на международном фестивале творчества инвалидов завоевали Гран-при и сейчас готовятся представить Беларусь на конкурсе в Польше. Сотрудники учреждения уверены: шагать по жизни нужно обязательно с песней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.