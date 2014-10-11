Жалоба на ЖЭС: жительнице Минска в квартире с весны проводят трубы для отопления

В человеке должно быть все прекрасно: голова в холоде, ноги в тепле, грудь в крестах, фига в кармане, а язык за зубами.

У героев этого сюжета в холоде и голова, и ноги, и грудь, но вот язык за зубами они держать не намерены.

Отопление в городских квартирах Обычно включают в начале октября. Главный критерий, естественно, температура. Если за окном температура в течение 5 дней ниже 10 со знаком плюс, а в доме все в порядке с системой отопления, то предстоящих заморозков можно и не боятся. Ну что делать, если к вашим батареям трубы так и не подвели?

Замену батарей Ирина затеяла еще весной. Месяц ушел на оформление документов и покупку материалов. В итоге, начинать ремонт было решено с 19 июня. Обязательства по замене радиаторов, пусть и не бесплатно, но взял на себя ЖЭС Октябрьского района.

Ирина Турыгина:

Пришли с ЖЭСа люди. Сняли старые радиаторы, повесили новые. Перед этим, когда разговаривала с директором ЖЭСа и главным инженером, мне говорили: у нас нет труб, если вы найдете трубы, то мы вам сделаем. Я нашла. Пришли работники и сказали: мы не знаем, как эти трубы вешать.

То ли от незнания, как подключить железные, то ли по своей доброте в ЖЭСе Ирине посоветовали установить пластиковые трубы. Несмотря на потраченное время и деньги, женщина доверилась специалистам.

Ирина Турыгина:

Когда я увидела, что он сделал, я поняла, что это в своей квартире я видеть точно не хочу. Когда я пришла в ЖЭС и сказала, что этого я не хочу в своей квартире, они ответили: тогда мы вам вообще делать не будем.

Таким образом гражданка сама затянула сроки работ, парирует директор ЖЭСа. Не довольны в коммунальной службе и отсутствием платы за роботу, которая еще не закончена. Собственно, кому платить и сколько — непонятно.

Ирина Турыгина:

Я ходила, каждую неделю на прием то к директору, то к главному инженеру. Они отвечали: у нас нет то сантехника, то монтажника.

Хотя директор ЖЭСа на нехватку кадров не жалуется, наоборот, доволен, говорит: полный штат. Не пугает руководителя и внезапно испортившаяся погода.

Сергей Муравьев, директор ЖЭС № 50:

На подключение отопления всего дома данная квартира не повлияет в связи с тем, что имеется техническая возможность отключение данного стояка от теплоснабжения всего дома.

Таким образом, пострадает не весь дом, а всего 11 квартир. Все недоработки руководство ЖЭС обещает устранить в кротчайшие сроки. К батареям подведут все же железные трубы, так как при установке пластиковых были допущены ошибки.

Вот уж действительно, жизнь, она словно контрастный душ — бросает то в жар, то в холод. Но нас это только закаляет.

Надеемся, что закалка жителей дома будет иметь добровольный, а не принудительный характер.