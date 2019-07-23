«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?

В самом центре Минска у мемориала Максиму Богдановичу развернули самую настоящую перевалочную базу. Вплотную к памятнику выросла двухэтажная бытовка, а в метре от неё – самый настоящий строительный склад, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Валентина Короткина, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича:

Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна у маі, калі 25 мая, у дзень смерці Максіма Багдановіча, дзень памяці мы адзначаем, мы прышлі сюды з экскурсіяй. Я заходзіла напярэдадні, агледзела тэрыторыю, мы развялі рукамі: што ты зробіш, ідуць будаўнічыя працы. І давялося праводзіць экскурсію вось у такіх умовах, калі людзі прыйшлі кветкі ўскласці, падыйсьці паглядзець, але магчымасць адносная.

На этом самом месте когда-то стоял дом Богдановичей. Вот только прочесть цитату поэта, которая увековечена на мемориале, сегодня невозможно! К знаменитым словам ни пройти, ни проехать! Туристам туда путь заказан! Мужчина:

Во-первых, у нас запах от туалетов. Работы там уже никакой нет у них, отделка лёгкая такая. Можно их маленькие поставить на территории и убрать, памятник очистить.

Возмущенная до глубины души Валентина попыталась выяснить, у кого хватило совести устроить свалку в историческом месте. Валентина Короткина:

Калі мы падыйшлі да чалавека, ён сказаў: «Я проста чалавек, зайшоў сюды паесці». Пасля гэты чалавек, зраумеўшы, што яго здымаюць, сышоў у бытоўку. Калі я зайшла да яго і спытала, дзе пашпарт аб’екта, і хто, увогуле, вядзе нагляд, чалавек, які проста зайшоў паесці, меў ключы ад бытоўкі, закрыў яе на ключ і проста сышоў з аб’екта. Откуда растут ноги у беспредела, интересуется и съёмочная группа нашей программы. Журналисты отправляются прямиком на стройплощадку.

Мужчина:

Паспорт на данный момент сняли, так как… Женщина:

Как давно его сняли? Его не было неделю назад здесь тоже? Мужчина:

Нет, не неделю. Почему? Женщина:

Мы знімалі ў мінулы аўторак. Женщина:

И его не было. Мужчина:

Ну, сняли потому что ограждение, убирали же всё вокруг строительной площадки. Нет, в здании где-то находится.

Женщина:

Где-то в здании? Фотографию покажите паспорта. Мужчина:

Сейчас могу сфотографировать сходить, показать вам. Женщина:

Давайте.

Мужчина:

К сожалению, паспорт вывезен, для пуско-наладочных работ он не нужен, территория освобождается, всё вывозится. Тем временем, поклонники творчества поэта бьют тревогу! Ржавый забор вдоль бытового городка разделил судьбу памятника на до и после! Теперь вместо цветов у его подножия лишь горы мусора! Валентина Короткина:

Гэта тэрыторыя адкрытая, тут жылы дом, дзеці. Я не ведаю, увогуле, як гэта можа быць. Тэрыторыя мемарыяла мае ахоўную зону, па-першае. Але мы зараз кажам не пра ахоўную зону, мы стаім на тэрыторыі мемарыяла, вось шыльда «Гісторыка-культурная каштоўнасць», вось адзін з падыходаў, палова мемарыяла з цытатами, перакладам.

Женщина:

Вон пакеты валяются, бычки валяются, само прилетело? Мужчина:

У нас каждый день убирается бытовой городок, бытовые помещения. Здесь каждый вечер молодёжь какая-то, не знаю. Когда свернутся работы и как скоро исчезнет бытовка? С этими вопросом съёмочная группа СТВ обратилась к компании-заказчику.