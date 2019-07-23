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«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?

23 июля 2019 09:33
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В самом центре Минска у мемориала Максиму Богдановичу развернули самую настоящую перевалочную базу. Вплотную к памятнику выросла двухэтажная бытовка, а в метре от неё – самый настоящий строительный склад, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-1

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-3

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-5

Валентина Короткина, научный сотрудник Литературного музея Максима Богдановича:
Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна у маі, калі 25 мая, у дзень смерці Максіма Багдановіча, дзень памяці мы адзначаем, мы прышлі сюды з экскурсіяй. Я заходзіла напярэдадні, агледзела тэрыторыю, мы развялі рукамі: што ты зробіш, ідуць будаўнічыя працы. І давялося праводзіць экскурсію вось у такіх умовах, калі людзі прыйшлі кветкі ўскласці, падыйсьці паглядзець, але магчымасць адносная.

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-8

На этом самом месте когда-то стоял дом Богдановичей. Вот только прочесть цитату поэта, которая увековечена на мемориале, сегодня невозможно! К знаменитым словам ни пройти, ни проехать! Туристам туда путь заказан!

Мужчина:
Во-первых, у нас запах от туалетов. Работы там уже никакой нет у них, отделка лёгкая такая. Можно их маленькие поставить на территории и убрать, памятник очистить.

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-11

Возмущенная до глубины души Валентина попыталась выяснить, у кого хватило совести устроить свалку в историческом месте.

Валентина Короткина:
Калі мы падыйшлі да чалавека, ён сказаў: «Я проста чалавек, зайшоў сюды паесці». Пасля гэты чалавек, зраумеўшы, што яго здымаюць, сышоў у бытоўку. Калі я зайшла да яго і спытала, дзе пашпарт аб’екта, і хто, увогуле, вядзе нагляд, чалавек, які проста зайшоў паесці, меў ключы ад бытоўкі, закрыў яе на ключ і проста сышоў з аб’екта.

Откуда растут ноги у беспредела, интересуется и съёмочная группа нашей программы. Журналисты отправляются прямиком на стройплощадку.

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-14

Мужчина:
Паспорт на данный момент сняли, так как…

Женщина:
Как давно его сняли? Его не было неделю назад здесь тоже?

Мужчина:
Нет, не неделю. Почему?

Женщина:
Мы знімалі ў мінулы аўторак.

Женщина:
И его не было.

Мужчина:
Ну, сняли потому что ограждение, убирали же всё вокруг строительной площадки. Нет, в здании где-то находится.

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-17

Женщина:
Где-то в здании? Фотографию покажите паспорта.

Мужчина:
Сейчас могу сфотографировать сходить, показать вам.

Женщина:
Давайте.

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-20

Мужчина:
К сожалению, паспорт вывезен, для пуско-наладочных работ он не нужен, территория освобождается, всё вывозится.

Тем временем, поклонники творчества поэта бьют тревогу! Ржавый забор вдоль бытового городка разделил судьбу памятника на до и после! Теперь вместо цветов у его подножия лишь горы мусора!

Валентина Короткина:
Гэта тэрыторыя адкрытая, тут жылы дом, дзеці. Я не ведаю, увогуле, як гэта можа быць. Тэрыторыя мемарыяла мае ахоўную зону, па-першае. Але мы зараз кажам не пра ахоўную зону, мы стаім на тэрыторыі мемарыяла, вось шыльда «Гісторыка-культурная каштоўнасць», вось адзін з падыходаў, палова мемарыяла з цытатами, перакладам.

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-23

Женщина:
Вон пакеты валяются, бычки валяются, само прилетело?

Мужчина:
У нас каждый день убирается бытовой городок, бытовые помещения. Здесь каждый вечер молодёжь какая-то, не знаю.

Когда свернутся работы и как скоро исчезнет бытовка? С этими вопросом съёмочная группа СТВ обратилась к компании-заказчику.

«Жахнуліся мы гэтаму вельмі моцна». У мемориала Богдановичу в Минске стоит бытовка и разбросан мусор. Когда уберут?-26

Олег Пилат, начальник производственного отдела КУП «Мінская спадчына»:
Ремонтно-реставрационные работы по объекту завершены, объект находится в стадии сдачи в эксплуатацию. Бытовой городок расположен в непосредственной близости от памятника, устроен в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией, он огорожен в соответствии со строительными нормами и правилами. Законность данного решения не вызывает сомнений.

Как скоро туристы смогут подойти к достопримечательности и наведут ли здесь порядок по всем правилам, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий!

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Валентина Короткина # Олег Пилат

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