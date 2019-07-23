Что должны сделать во время капремонта двора?

Что такое капитальный ремонт или капитальное благоустройство двора?

В этом году планируют провести капитальный ремонт дворовых территорий в 12 дворах Минска.

Наталья Шевченя, начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГП «Минское городское жилищное хозяйство»:

Капитальный ремонт дворовой территории – это комплекс работ, направленный на улучшение дворовой территории. Туда входит огромный перечень работ: от расширения проезда, обустройства парковочных мест, озеленения. Одним из важных объектов дворовой территории является детская площадка. И данному объекту уделяется большое внимание. В первую очередь, ограждается детская площадка от проезжей части двора, стараемся размещать детские площадки так, чтобы они не пересекались с пешеходными связями, устанавливаем новое игровое оборудование.

Кому повезёт в этом году получить новый двор, по сути? Их всего лишь 12 для всего города.

Наталья Шевченя:

Капитальный ремонт и благоустройство будут выполнены по одному двору в каждом районе города.

Как их выбирали?

Наталья Шевченя:

В первую очередь, старались выбирать, где это требуется, где проведён капремонт дома, чтобы в последующем наше благоустройство не испортили другими работами.