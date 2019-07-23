Как вести себя на собеседовании и что надеть? Что советуют эксперты и работодатели

Для успешного трудоустройства необходимо проявить себя на собеседовании. Заполучить работу мечты легко, главное, помнить несколько уловок, которые точно покорят нанимателя.

Ирина Лапанович, тренер по бизнес-этикету, переговорщик:

Очень частая ошибка соискателей – в том, что они начинают ругать прежнюю компанию, прежнее руководство, прежнюю политику компании, чтобы понравиться новым работодателям. На самом собеседовании придерживайтесь принципа: быть, делать, иметь. Чёткие цифры, чёткие результаты, то, что конкретно вы достигли. Нередко работодатели используют различные психологические приёмы, которые выведут на чистую воду даже самого изворотливого кандидата. Старайтесь быть наиболее откровенными при первой встрече с нанимателем, иначе приглядевшаяся вакансия ускользнёт.

Евгения Девиер, индивидуальный предприниматель:

Провожу небольшое тестирование с провокационными вопросами. Если ответы соискателя меня устраивают, стараюсь увести беседу в невербальное общение, которое и является показателем того, насколько человек готов со мной работать. Но, если человек лукавит, то естественно, сразу все шансы у него отпадают. Корректно составленное резюме – первый шаг на пути к успешно пройденному собеседованию. Наниматель хочет в полной мере оценить ваши навыки, личные качества и понять, насколько ценным сотрудником вы являетесь. Также при первой встрече с будущим начальством стоит продумать гардероб вплоть до мелочей, иначе плохо вычищенная обувь или складки на рубашке смогут сыграть с вами злую шутку.

Ирина Лапанович:

Следует одеваться в классическом стиле, в чёрно-сине-серой гамме. Это могут быть банки, образовательные организации, юридические фирмы. Давайте такой рассмотрим вариант, как IT-компания – такой вариант, как джинсы, спокойная футболка, свитшот или, в крайнем случае, пиджак, будет очень уместен. Если вы хотите получить работу в какой-то организации, которая занимается разработкой креативных идей, то добавьте в ваш образ некий креативный элемент. Задавать вопросы – это не излишнее любопытство, а проявление заинтересованности к будущей работе. Не стесняйтесь расспрашивать нанимателя об интересующих вас вещах. Это создаст положительное впечатление и поможет в полной мере понять, соответствует ли эта работа вашим интересам. Ирина Лапанович:

Очень частая ошибка, которую допускают люди, которые собираются на собеседование, это спросить: «А по какому адресу вы находитесь? А как к вам добраться?» Это показывает для работодателя то, что вы либо не заинтересованы в работе, либо вы согласны на любую работу и рассматриваете сотни вариантов, и вам всё равно, куда устраиваться. Дайте собеседнику понять, что вы заинтересованы работать именно в этой компании. Чтобы не попасть впросак, постарайтесь подробно изучить деятельность организации, в которой вы собеседуетесь.