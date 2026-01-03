На предприятии «Гомсельмаш» представили модифицированную версию зерноуборочного комбайна

Постоянное совершенствование для устойчивого развития экономики и общества – это стратегический приоритет Беларуси. Эти принципы имеют особое значение в пятилетку качества, которая проходит в стране. Напомним, она стартовала в 2025-м и призвана сделать жизнь людей лучше, а позиции государства на мировой арене – прочнее. Особое внимание – созданию опережающих стандартов, которые должны стать драйвером экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выпуск усовершенствованной продукции нацелены и на предприятии «Гомсельмаш». Там представили модифицированную версию зерноуборочного комбайна. Модернизация, в первую очередь, связана с автоматизацией. Теперь комбайнер тратит меньше времени на обслуживание машины и может настраивать рабочие параметры, не выходя из кабины. Благодаря бережному обмолоту зерна растет и качество уборки урожая. При этом механизатор работает в комфорте: комбайн оборудовали климат-контролем, аудиосистемой, холодильником и видеонаблюдением за внутренними узлами машины.