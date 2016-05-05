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Мероприятия 9 мая: для ветеранов и родителей с малышами организуют отдельные пункты пропуска

05 мая 2016 13:39
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Новости Беларуси. 9 и 10 мая личный состав МВД будет переведён на усиленный режим несения службы. Все места проведения праздничных мероприятий возьмут под контроль.

В наиболее многолюдные из них попасть можно будет через специальные пропускные пункты. Всего их будет организовано порядка 80-ти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Для более комфортного попадания к месту проведения мероприятий ветеранов наших, инвалидов, беременных женщин, а также родителей с малолетними детьми, для этих категорий граждан будут организованы дополнительные контрольно-пропускные пункты. Это позволит им в кратчайшие сроки прибыть к месту проведения мероприятий.

# общество # Дмитрий Курьян # Парад в Минске 9 мая 2016

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