Мероприятия 9 мая: для ветеранов и родителей с малышами организуют отдельные пункты пропуска

Новости Беларуси. 9 и 10 мая личный состав МВД будет переведён на усиленный режим несения службы. Все места проведения праздничных мероприятий возьмут под контроль.

В наиболее многолюдные из них попасть можно будет через специальные пропускные пункты. Всего их будет организовано порядка 80-ти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Для более комфортного попадания к месту проведения мероприятий ветеранов наших, инвалидов, беременных женщин, а также родителей с малолетними детьми, для этих категорий граждан будут организованы дополнительные контрольно-пропускные пункты. Это позволит им в кратчайшие сроки прибыть к месту проведения мероприятий.