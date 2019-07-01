Землю из городов-героев привезли в Брест участники международного автопробега

Новости Беларуси. Две с половиной тысячи километров позади. Финишной точки – Брестской крепости – достиг совместный автопробег ДОСААФ России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего по территории двух стран проехали около 150 экипажей, в том числе на раритетных автомобилях. Старт участники автопробега взяли с Поклонной горы в Москве десять дней назад.

Маршрут соединил города-герои, а также города воинской славы и места, где проходили самые ожесточённые бои. По пути в Брест участники общались с ветеранами, школьниками, поисковиками и возлагали цветы к братским могилам.

Татьяна Панина, участница автопробега (Москва, Россия):

Очень рады были участвовать в этом пробеге. Считаем, что это очень важно: и сохранение памяти, и воспитание детей.

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси:

Мы хотели показать молодёжи, что да, это великая заслуга советского народа – победа в Великой Отечественной войне. Но это страшная победа, огромная цена положена на плаху победы. И мы должны сделать всё, чтобы не допустить этой войны. Мы должны быть мощными, в первую очередь, духом, во-вторых, мы должны быть мощными экономически, в-третьих, мы должны иметь мощный военный потенциал, чтобы не допустить данной беды.