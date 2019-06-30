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«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция

30 июня 2019 20:20
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Новости Беларуси. На II Европейских играх мы превзошли самих себя. И в спорте, и в организации, и в праздновании. В медальном зачете мы вторые из пятидесяти. Да, дома и стены помогают. Но слишком велик шаг, чтобы списывать только на это. В Баку на I Европейских играх мы были всего только седьмыми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Начинать придираться к организации Игр в Минске – себя не уважать.

Юлия Огнева, СТВ:
Все службы сработали четко, слаженно, эффективно. И тем приятнее слышать многочисленные восторженные отзывы людей со всей страны и наших зарубежных гостей, в том числе высоких. И тем непонятнее, зачем соломинки в своих собственных глазах некоторые пытались превратить в бревна. Ну да ладно. Время нам судья.

Но венец всему – настоящая атмосфера праздника. Из похожего по масштабам вспоминается чемпионат мира по хоккею, но Минск тот и Минск нынешний – все же две большие разницы. Удивлены не только гости, но и минчане. Кажется, мы сами намного в шоке от того, что мы такие. Радостные, неутомимые, яркие. Мы создаем, мы празднуем, мы побеждаем. Потому что вместе и с мыслями о будущем нашей Беларуси.

О самом важном, что произошло за 10 ярких дней, в видеоматериале Яны Шипко. 

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-1

Самый закрытый и, пожалуй, интересный объект Игр – деревня для спортсменов. Прессу сюда пустили совсем ненадолго, показать быт участников соревнований и… буквально кухню спортивного форума.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-4

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-6

– Все очень вкусно, блюда на любой вкус.
– Что нужно кушать, чтобы оставаться сильным и подтянутым как олимпиец?
– Обычно я ем овощи, курицу, и иногда пиццу.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-9

До 11 тонн еды за день здесь готовят полторы сотни поваров. И хотя куриной грудки и овощей на гриле здесь предсказуемо десятки килограммов, ассортимент для атлетов все же куда разнообразнее.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-12

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-14

Яна Шипко, корреспондент:
Пожалуй, более многонационального фудкорта я еще не встречала. За один раз тут ужинают более 2000 спортсменов из разных уголков Европы. Европейская кухня здесь во всем многообразии. Кроме того, халяль, гриль, салатный бар 24 часа в сутки. Спортсмены, безусловно, предпочитают здоровое питание. Но вот ради чего на пару дней готовы забыть о диете? Сейчас покажем.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-17

Максим Судник, шеф-повар:
Самая вкусная и популярная кухня. 

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-20

Яна Шипко:
Чем вы угощаете гостей?

Максим Судник:
Абсолютно всем. От драников заканчивая мочанкой, помпушками, пончиками. Все сделало из белорусских ингредиентов.

Меню для чемпионов разрабатывать начали еще два года назад. Все продукты прошли антидопинговый контроль. Количество белорусских ингредиентов в блюдах рекордное – 97 %. Для сравнения: обычно на олимпийском столе только около 60 % продуктов местного производства.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-23

Руги Соу, участница II Европейских игр (Франция):
Это просто мечта! Мне нравится. Здесь еда из разных стран. Я пробовала белорусскую кухню. Мне очень понравилось. Я стараюсь следить за питанием. Но каждый день пробую всего по чуть-чуть.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-26

Все очень вкусно, но я должен контролировать вес перед соревнованиями. Очень вкусная еда здесь.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-29

Проносить и провозить еду извне в деревню атлетам запрещено. Впрочем, при таком изобилии в этом нет необходимости. Кроме национальных кухонь мира здесь вегетарианские, кошерные, халяльные, безглютеновые блюда… Всего в меню до 300 позиций. Особенно нарасхват в такую жару белорусское мороженое.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-32

Наталья Насаридзе, тренер по стрельбе из лука (Турция):
Я просто в восторге, я раньше не пробовала белорусскую кухню. Первый раз пробую и очень вкусно.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-35

Макс Лемке, участник II Европейских игр (Германия):
Здесь все довольно вкусно. А главное, продукты свежие. Большой выбор. Мне было интересно попробовать белорусскую кухню, мне понравилось мясо с блинами. Мне кажется здорово, что появились соревнования, где могут собраться сильнейшие атлеты Европы. Не зря их сравнивают с европейскими Олимпийскими играми.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-38

Сравнения с Олимпиадой не только в спортивной плоскости. Национальные олимпийские комитеты посчитали – организация питания в Минске превзошла Игры в Рио.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-41

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-43

Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
У нас фидбэк был с первого дня. Все сказали, что у нас домашняя кухня, прекрасное обслуживание, идеальный клининг, идеальный стафф. И дали нам оценку, что фактически мы организацию сделали лучше, чем олимпийская столовая.

«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция-46

На время соревнований деревня стала домом для 6000 человек. Полторы сотни делегаций, в том числе и белорусская. Все в равных условиях – не спартанских, а три звезды. Что еще атлету нужно? Здесь же поликлиника и все для того, чтобы восстановиться после стартов.

Праздником соревнования стали и для белорусских болельщиков. 68 медалей, из них 24 – золотые. Вторую строчку в медальном рейтинге после самой многочисленной сборной – России – мы не упускали ни дня.

# Европейские игры # общество # Яна Шипко # Максим Судник # Руги Соу # Наталья Насаридзе # Макс Лемке # Юлия Кравченко # Фотофакт

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