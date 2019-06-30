«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция

Новости Беларуси. На II Европейских играх мы превзошли самих себя. И в спорте, и в организации, и в праздновании. В медальном зачете мы вторые из пятидесяти. Да, дома и стены помогают. Но слишком велик шаг, чтобы списывать только на это. В Баку на I Европейских играх мы были всего только седьмыми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Начинать придираться к организации Игр в Минске – себя не уважать. Юлия Огнева, СТВ:

Все службы сработали четко, слаженно, эффективно. И тем приятнее слышать многочисленные восторженные отзывы людей со всей страны и наших зарубежных гостей, в том числе высоких. И тем непонятнее, зачем соломинки в своих собственных глазах некоторые пытались превратить в бревна. Ну да ладно. Время нам судья. Но венец всему – настоящая атмосфера праздника. Из похожего по масштабам вспоминается чемпионат мира по хоккею, но Минск тот и Минск нынешний – все же две большие разницы. Удивлены не только гости, но и минчане. Кажется, мы сами намного в шоке от того, что мы такие. Радостные, неутомимые, яркие. Мы создаем, мы празднуем, мы побеждаем. Потому что вместе и с мыслями о будущем нашей Беларуси. О самом важном, что произошло за 10 ярких дней, в видеоматериале Яны Шипко.

Самый закрытый и, пожалуй, интересный объект Игр – деревня для спортсменов. Прессу сюда пустили совсем ненадолго, показать быт участников соревнований и… буквально кухню спортивного форума.

– Все очень вкусно, блюда на любой вкус.

– Что нужно кушать, чтобы оставаться сильным и подтянутым как олимпиец?

– Обычно я ем овощи, курицу, и иногда пиццу.

До 11 тонн еды за день здесь готовят полторы сотни поваров. И хотя куриной грудки и овощей на гриле здесь предсказуемо десятки килограммов, ассортимент для атлетов все же куда разнообразнее.

Яна Шипко, корреспондент:

Пожалуй, более многонационального фудкорта я еще не встречала. За один раз тут ужинают более 2000 спортсменов из разных уголков Европы. Европейская кухня здесь во всем многообразии. Кроме того, халяль, гриль, салатный бар 24 часа в сутки. Спортсмены, безусловно, предпочитают здоровое питание. Но вот ради чего на пару дней готовы забыть о диете? Сейчас покажем.

Максим Судник, шеф-повар:

Самая вкусная и популярная кухня.

Яна Шипко:

Чем вы угощаете гостей? Максим Судник:

Абсолютно всем. От драников заканчивая мочанкой, помпушками, пончиками. Все сделало из белорусских ингредиентов. Меню для чемпионов разрабатывать начали еще два года назад. Все продукты прошли антидопинговый контроль. Количество белорусских ингредиентов в блюдах рекордное – 97 %. Для сравнения: обычно на олимпийском столе только около 60 % продуктов местного производства.

Руги Соу, участница II Европейских игр (Франция):

Это просто мечта! Мне нравится. Здесь еда из разных стран. Я пробовала белорусскую кухню. Мне очень понравилось. Я стараюсь следить за питанием. Но каждый день пробую всего по чуть-чуть.

Все очень вкусно, но я должен контролировать вес перед соревнованиями. Очень вкусная еда здесь.

Проносить и провозить еду извне в деревню атлетам запрещено. Впрочем, при таком изобилии в этом нет необходимости. Кроме национальных кухонь мира здесь вегетарианские, кошерные, халяльные, безглютеновые блюда… Всего в меню до 300 позиций. Особенно нарасхват в такую жару белорусское мороженое.

Наталья Насаридзе, тренер по стрельбе из лука (Турция):

Я просто в восторге, я раньше не пробовала белорусскую кухню. Первый раз пробую и очень вкусно.

Макс Лемке, участник II Европейских игр (Германия):

Здесь все довольно вкусно. А главное, продукты свежие. Большой выбор. Мне было интересно попробовать белорусскую кухню, мне понравилось мясо с блинами. Мне кажется здорово, что появились соревнования, где могут собраться сильнейшие атлеты Европы. Не зря их сравнивают с европейскими Олимпийскими играми.

Сравнения с Олимпиадой не только в спортивной плоскости. Национальные олимпийские комитеты посчитали – организация питания в Минске превзошла Игры в Рио.

Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

У нас фидбэк был с первого дня. Все сказали, что у нас домашняя кухня, прекрасное обслуживание, идеальный клининг, идеальный стафф. И дали нам оценку, что фактически мы организацию сделали лучше, чем олимпийская столовая.