«Это просто мечта!» Белорусские продукты во время Европейских игр попробовали спортсмены из 50 стран, и вот их реакция
Новости Беларуси. На II Европейских играх мы превзошли самих себя. И в спорте, и в организации, и в праздновании. В медальном зачете мы вторые из пятидесяти. Да, дома и стены помогают. Но слишком велик шаг, чтобы списывать только на это. В Баку на I Европейских играх мы были всего только седьмыми, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Начинать придираться к организации Игр в Минске – себя не уважать.
Юлия Огнева, СТВ:
Все службы сработали четко, слаженно, эффективно. И тем приятнее слышать многочисленные восторженные отзывы людей со всей страны и наших зарубежных гостей, в том числе высоких. И тем непонятнее, зачем соломинки в своих собственных глазах некоторые пытались превратить в бревна. Ну да ладно. Время нам судья.
Но венец всему – настоящая атмосфера праздника. Из похожего по масштабам вспоминается чемпионат мира по хоккею, но Минск тот и Минск нынешний – все же две большие разницы. Удивлены не только гости, но и минчане. Кажется, мы сами намного в шоке от того, что мы такие. Радостные, неутомимые, яркие. Мы создаем, мы празднуем, мы побеждаем. Потому что вместе и с мыслями о будущем нашей Беларуси.
О самом важном, что произошло за 10 ярких дней, в видеоматериале Яны Шипко.
Самый закрытый и, пожалуй, интересный объект Игр – деревня для спортсменов. Прессу сюда пустили совсем ненадолго, показать быт участников соревнований и… буквально кухню спортивного форума.
– Все очень вкусно, блюда на любой вкус.
– Что нужно кушать, чтобы оставаться сильным и подтянутым как олимпиец?
– Обычно я ем овощи, курицу, и иногда пиццу.
До 11 тонн еды за день здесь готовят полторы сотни поваров. И хотя куриной грудки и овощей на гриле здесь предсказуемо десятки килограммов, ассортимент для атлетов все же куда разнообразнее.
Яна Шипко, корреспондент:
Пожалуй, более многонационального фудкорта я еще не встречала. За один раз тут ужинают более 2000 спортсменов из разных уголков Европы. Европейская кухня здесь во всем многообразии. Кроме того, халяль, гриль, салатный бар 24 часа в сутки. Спортсмены, безусловно, предпочитают здоровое питание. Но вот ради чего на пару дней готовы забыть о диете? Сейчас покажем.
Максим Судник, шеф-повар:
Самая вкусная и популярная кухня.
Яна Шипко:
Чем вы угощаете гостей?
Максим Судник:
Абсолютно всем. От драников заканчивая мочанкой, помпушками, пончиками. Все сделало из белорусских ингредиентов.
Меню для чемпионов разрабатывать начали еще два года назад. Все продукты прошли антидопинговый контроль. Количество белорусских ингредиентов в блюдах рекордное – 97 %. Для сравнения: обычно на олимпийском столе только около 60 % продуктов местного производства.
Руги Соу, участница II Европейских игр (Франция):
Это просто мечта! Мне нравится. Здесь еда из разных стран. Я пробовала белорусскую кухню. Мне очень понравилось. Я стараюсь следить за питанием. Но каждый день пробую всего по чуть-чуть.
Все очень вкусно, но я должен контролировать вес перед соревнованиями. Очень вкусная еда здесь.
Проносить и провозить еду извне в деревню атлетам запрещено. Впрочем, при таком изобилии в этом нет необходимости. Кроме национальных кухонь мира здесь вегетарианские, кошерные, халяльные, безглютеновые блюда… Всего в меню до 300 позиций. Особенно нарасхват в такую жару белорусское мороженое.
Наталья Насаридзе, тренер по стрельбе из лука (Турция):
Я просто в восторге, я раньше не пробовала белорусскую кухню. Первый раз пробую и очень вкусно.
Макс Лемке, участник II Европейских игр (Германия):
Здесь все довольно вкусно. А главное, продукты свежие. Большой выбор. Мне было интересно попробовать белорусскую кухню, мне понравилось мясо с блинами. Мне кажется здорово, что появились соревнования, где могут собраться сильнейшие атлеты Европы. Не зря их сравнивают с европейскими Олимпийскими играми.
Сравнения с Олимпиадой не только в спортивной плоскости. Национальные олимпийские комитеты посчитали – организация питания в Минске превзошла Игры в Рио.
Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
У нас фидбэк был с первого дня. Все сказали, что у нас домашняя кухня, прекрасное обслуживание, идеальный клининг, идеальный стафф. И дали нам оценку, что фактически мы организацию сделали лучше, чем олимпийская столовая.
На время соревнований деревня стала домом для 6000 человек. Полторы сотни делегаций, в том числе и белорусская. Все в равных условиях – не спартанских, а три звезды. Что еще атлету нужно? Здесь же поликлиника и все для того, чтобы восстановиться после стартов.
Праздником соревнования стали и для белорусских болельщиков. 68 медалей, из них 24 – золотые. Вторую строчку в медальном рейтинге после самой многочисленной сборной – России – мы не упускали ни дня.