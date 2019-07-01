На ЦТ по всемирной истории зарегистрировались 1 500 человек

Новости Беларуси. В аудитории центров проведения тестирования собирают абитуриентов, которые зарегистрировались на экзамен по всемирной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это около полутора тысяч человек. Начало испытания традиционно в 11.00. ЦТ по всемирной истории – последнее, которое абитуриенты сдают в основной день.

Накануне стартовала регистрация на тестирование в резервные дни для тех, кто не смог прийти на экзамен по уважительной причине.