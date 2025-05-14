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14 мая в Минске состоится единый день депутата

14 мая 2025 06:12
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Единый день депутата состоится сегодня в Минске. Прийти на прием к депутатам Мингорсовета горожане смогут с 08:00 до 20:00, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 мая в Минске состоится единый день депутата-2

Это достаточная и эффективная удобная для всех минчан форма прямого контакта с представителями местной законодательной власти, когда можно найти ответы на проблемные вопросы, а также предложить свои инициативы для развития столицы. Приемы организованы во всех администрациях районов. Обратиться можно в любую из них вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Более подробную информацию об адресах приема можно найти на сайте Мингорисполкома.

# Прием граждан

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