«Зелень радует глаз». Как восстанавливают вырубленные леса

Новости Беларуси. На неделе семь дней были отданы чистому лесу. Минлесхоз ежегодно проводит две акции – весной «Неделю леса», осенью «Чистый лес», главным посылом которой является наведение порядка. В нашей стране мусор из леса вывозят круглый год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, ведущий:

Акцией чиновники хотят обратить внимание некоторых наших сограждан: мусор сам по себе в лесу не появляется, его туда приносит человек. И хоть сознательность белорусов растет с каждым годом, все чаще мы видим, как люди после активного отдыха аккуратно собирают мусор в пакетик и выбрасывают потом его в специальные контейнеры, так делают не все. Вдумайтесь, ежегодно из леса вывозят около 15 тысяч кубических метров мусора. А ведь наш белорусский лес так красив, особенно осенью! Багрянец и золото листвы манят на самую красочную фотосессию в году. Октябрь дает последнюю возможность наполнить лукошки лесными деликатесами. Лес – место отдыха и вдохновения. А как живут и работают те, для кого лес и все, что с ним связано, – ежедневная работа? Далее – наша традиционная рубрика «Подслушано в цеху». На этот раз в лесном. Секреты леса открывала Юлия Мычка.

Здесь у нас живут наши зеленые малыши, в которые мы вложили очень много труда по уходу за ними, чтобы получить вот такой вот результат. Изначально мы семена высеяли, поливали, удобряли, подкармливали. За этими пока еще не колючими крошками нужен глаз да глаз. Они не любят солнечные ванны, а питание словно у младенцев: каждый месяц новый прикорм. Из 100 % семян взошли 90. Рассады в этой теплице хватит, чтобы посадить около 100 гектаров нового леса. Свою работу считает самой интересной Лилия Никитюк. Говорит, что нашла здесь идеальный баланс.

Лилия Никитюк, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Кличевского лесхоза:

Когда прихожу в теплицы, я здесь отдыхаю от всей бумажной писанины. Вот приходишь, эта зелень радует глаз. Видишь, что не зря вложено столько сил и трудов, что мы будем восстанавливать леса, которые были вырублены. И они пойдут в дальнейшую «взрослую жизнь». «70 евро за тонну». В Кличевском лесхозе рассказали о прибыльном производстве пеллет Кличевский лесхоз – лидер области по всем показателям. Успех предприятия – люди. Современная техника сегодня в корне решения многих вопросов, но ручной труд никто не отменял.

Юлия Мычка, корреспондент:

Если сосенки из зеленого «детского сада» уже следующей весной отправятся в лес, то елки еще пойдут в «школу». Их высадят здесь, в «школьном отделении». В лесу они появятся только через три года.

Любовь к природе у лесничего Биордовского лесхоза на генетическом уровне. В прошлом веке его прадед служил объездчиком и, по словам родственников, тоже к лесу имел прямое отношение. Современный лесничий сегодня – и менеджер, и реставратор. Он легко угадывает возраст деревьев и фактически решает их судьбу. И если представить, что карта леса – это картина, то лесничий восстанавливает ее первозданную красоту.

Сергей Никитюк, лесничий Биордовского лесничества:

Мне нравится видеть результат работы. Потому что результат в лесном хозяйстве за год просто не виден. Это надо годы, чтобы увидеть его. Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы? Иметь в друзьях лесничего – большое дело. В грибной и ягодный сезон телефон Сергея не умолкает. Вопрос у всех один. Да и ответ каждый год одинаковый.

Нет, в этом году грибов нет. В пеших прогулках по лесу есть много полезного, уверен Сергей. Особенно ценишь тишину и спокойствие, чего сейчас так не хватает.