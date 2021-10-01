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Здоровья, терпения, высокой оплаты труда. В Минске поздравили лучших педагогов

01 октября 2021 20:36
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики отметили лучших педагогов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Награды получили 30 представителей профессии. Это директора школ, учителя, преподаватели колледжей, социальные педагоги и воспитатели детских садов.  

Здоровья, терпения, высокой оплаты труда. В Минске поздравили лучших педагогов -1

В церемонии принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. По традиции педагогам вручили нагрудные знаки «Отличник образования», почетные грамоты и благодарности.  

Здоровья, терпения, высокой оплаты труда. В Минске поздравили лучших педагогов -4

Для гостей действовала тематическая фотозона, где можно было сделать праздничный снимок на память. Здесь же развернулась фотовыставка на школьную тематику. В подарок каждому педагогу – поздравительная открытка.

Здоровья, терпения, высокой оплаты труда. В Минске поздравили лучших педагогов -7

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мероприятие наполнено положительными эмоциями, потому что мы сегодня чествуем наших уважаемых педагогов. Людей, которые делают максимально возможное для нашего общества.

Здоровья, терпения, высокой оплаты труда. В Минске поздравили лучших педагогов -10

Елена Манюк, учитель средней школы № 184:
Меня наградили грамотой Мингорисполкома за достижения в работе. Настроение, конечно, очень хорошее. Дорогим коллегам я бы хотела пожелать здоровья в первую очередь, терпения, высокой оплаты труда, достойной, ну и чтобы работа приносила им как можно больше радости.  

Здоровья, терпения, высокой оплаты труда. В Минске поздравили лучших педагогов -13

День учителя в нашей стране по традиции отмечают в первое воскресенье октября. В предпраздничные дни в столице проходит ряд торжественных мероприятий, где чествуют и награждают лучших представителей профессии.  

# Праздничные даты # общество # Елена Манюк # Андрей Бугров # Владимир Кухарев # Фотофакт

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