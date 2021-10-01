Здоровья, терпения, высокой оплаты труда. В Минске поздравили лучших педагогов

Новости Беларуси. Во Дворце Республики отметили лучших педагогов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Награды получили 30 представителей профессии. Это директора школ, учителя, преподаватели колледжей, социальные педагоги и воспитатели детских садов.

В церемонии принял участие председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. По традиции педагогам вручили нагрудные знаки «Отличник образования», почетные грамоты и благодарности.

Для гостей действовала тематическая фотозона, где можно было сделать праздничный снимок на память. Здесь же развернулась фотовыставка на школьную тематику. В подарок каждому педагогу – поздравительная открытка.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мероприятие наполнено положительными эмоциями, потому что мы сегодня чествуем наших уважаемых педагогов. Людей, которые делают максимально возможное для нашего общества.

Елена Манюк, учитель средней школы № 184:

Меня наградили грамотой Мингорисполкома за достижения в работе. Настроение, конечно, очень хорошее. Дорогим коллегам я бы хотела пожелать здоровья в первую очередь, терпения, высокой оплаты труда, достойной, ну и чтобы работа приносила им как можно больше радости.