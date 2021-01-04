Гирлянды и пиксельная сетка. Главная ёлка Минска стала одной из самых высоких в странах СНГ

Новости Беларуси. Главная елка столицы на Октябрьской площади вошла в число самых высоких новогодних деревьев стран СНГ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30-метровую новогоднюю красавицу отметили наряду с установленными елками в столицах Узбекистана и Туркменистана. Их высота достигла 41 и 36 метров соответственно. А вот самой высокой искусственной елью стало новогоднее дерево в Красноярске – 55 метров.

Октябрьская площадь столицы в эти дни уже приняла десятки тысяч отдыхающих. Погулять по рождественской ярмарке и сфотографироваться у главной елки страны можно, несмотря на не зимнюю погоду. «Интересная фотозона ждёт маленьких жителей возле цирка». Как украшают Минск к Новому году