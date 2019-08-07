Прямой эфир

«Здесь, в колонии, я стал опять играть»: первый по масштабу шахматный интернет-турнир собрал заключённых из 7 стран

07 августа 2019 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бобруйске прошел, без преувеличения, самый закрытый международный шахматный турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь, в колонии, я стал опять играть»: первый по масштабу шахматный интернет-турнир собрал заключённых из 7 стран-1

Необычной площадкой для проведения соревнований среди осужденных стала исправительная колония. Турнир проходил в онлайн-формате и объединил семь стран-участниц.

Подробности в видеоматериале Ирины Недобоевой.

«Здесь, в колонии, я стал опять играть»: первый по масштабу шахматный интернет-турнир собрал заключённых из 7 стран-4

# Шахматы # общество # Ирина Недобоева # Геннадий Шумин # Юрий Кельмуц # Сергей Артюхов # Владислав Мандрик # Анатолий Карпов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района
07 августа 2019 18:33

«Сваливают в ямы, на свалки»: рекордно низкие цены на помидоры ударили по фермерам Столинского района

8 августа циклон принесёт в Беларусь сильные дожди, грозы и порывистый ветер
07 августа 2019 17:51

8 августа циклон принесёт в Беларусь сильные дожди, грозы и порывистый ветер

Расширена зона и продолжительность «безвиза» в Брестской и Гродненской областях
07 августа 2019 17:27

Расширена зона и продолжительность «безвиза» в Брестской и Гродненской областях