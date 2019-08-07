«Здесь, в колонии, я стал опять играть»: первый по масштабу шахматный интернет-турнир собрал заключённых из 7 стран

Новости Беларуси. В Бобруйске прошел, без преувеличения, самый закрытый международный шахматный турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бобруйске прошел, без преувеличения, самый закрытый международный шахматный турнир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необычной площадкой для проведения соревнований среди осужденных стала исправительная колония. Турнир проходил в онлайн-формате и объединил семь стран-участниц.
Подробности в видеоматериале Ирины Недобоевой.