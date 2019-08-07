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Расширена зона и продолжительность «безвиза» в Брестской и Гродненской областях

07 августа 2019 17:27
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Новости Беларуси. Увеличено число районов и продолжительность «безвиза» в Брестской и Гродненской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расширена зона и продолжительность «безвиза» в Брестской и Гродненской областях-1

Президент подписал указ, который делает нашу страну еще более привлекательной для иностранных туристов. Две безвизовые зоны, существовавшие раздельно, объединили. Теперь туда включаются еще пять районов Гродненской области.

Расширена зона и продолжительность «безвиза» в Брестской и Гродненской областях-4

Время безвизового пребывания для туристов из 73 государств увеличивается до 15 суток.

# Туризм # общество # Фотофакт

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