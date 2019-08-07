Расширена зона и продолжительность «безвиза» в Брестской и Гродненской областях

Новости Беларуси. Увеличено число районов и продолжительность «безвиза» в Брестской и Гродненской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ, который делает нашу страну еще более привлекательной для иностранных туристов. Две безвизовые зоны, существовавшие раздельно, объединили. Теперь туда включаются еще пять районов Гродненской области.