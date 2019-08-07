8 августа циклон принесёт в Беларусь сильные дожди, грозы и порывистый ветер

Новости Беларуси. Сильные дожди, грозы и ураганный ветер. В Беларуси на 8 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели рекомендуют в такую погоду обходить шаткие строения, избегать больших деревьев. Также лучше не купаться в открытых водоемах и не находиться вблизи линий электропередачи. Стоит воздержаться и от поездок на машине, а само авто перепарковать из низинных мест.

Из-за гроз и сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности