Здесь устраивают полевые выходы. Чем ещё занимаются в клубе военной реконструкции «Солдаты Победы»?

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Сегодня важно не только знать историю, но и передавать последующим поколениям память о предках, которые пережили войну. Этим и занимаются члены военно-исторического клуба «Солдаты Победы».

Юрий Перепечин, руководитель военно-исторического клуба «Солдаты Победы»:

Мы воссоздаем эпизоды Великой Отечественной войны. Задача клуба заниматься патриотизмом, заниматься нашей молодежью. В связи с последними событиями в мире войну начинают забывать. Военно-исторический клуб «Солдаты Победы» действует почти 20 лет. Его члены участвуют в реконструкции событий Великой Отечественной войны.

Юрий Перепечин:

Люди в свободное от работы время приезжают сюда на «Линию Сталина», здесь мы проводим небольшие мероприятия, мы тренируемся по строевой подготовке, по обращению с оружием, проводим полевые выходы. Что это значит? Мы одеваемся в форму того времени и выходим в полевой выход. Это может длиться 12 километров. Бойцы идут по лесу, полю, несмотря на снег, дождь, у них присутствует с собой только, например, фляга с водой, банка тушенки. Ничего лишнего, современного.

Чтобы стать полноправным членом клуба, необходимо принять присягу. Участник должен продемонстрировать умение скатывать шинель, а затем отправиться на обкатку танком. Из вырытого окопа боец производит выстрел по движущемуся немецкому танку, потом нагибается в окопе и пропускает вражескую машину, а когда она проезжает, бросает в нее гранату. Помимо принятия присяги кандидат должен пошить комплект формы. Ну и конечно, крепкое физическое и психологическое здоровье никто не отменял. В клуб принимают участников старше 16 лет. Но для некоторых делают исключения. Так, например, самому младшему бойцу Тимуру 8 лет. Его родители также занимаются реконструкцией.

Тимур Гришкевич, самый младший участник клуба «Солдаты Победы»:

Мне нравится что-то военное, битвы, техника. Я сам захотел прийти в клуб «Солдаты Победы». У нас тут есть полевые выходы, линия фронта. Самый взрослый участник оказался здесь неслучайно. Сергей пришел в этот клуб в память о дедушке.

Сергей Пушнов, старшина клуба «Солдаты Победы»:

Мой дед Пушнов Петр Иванович прошел всю войну с июля 1941 по апрель 1945. Он закончил войну в Кенигсберге. Сапер. Поэтому я теперь очень хорошо представляю, через что ему пришлось пройти. В большинстве своем сюда приходят те, кто заинтересован, и те, кто понимает, потому что остальные стоят в телефоне, молча наблюдают. Юрий Перепечин:

Я смотрю на детей, на своего сына, на тех, которые у нас в клубе, они этим занимаются, им нравится, это не просто игрушка, игра, они этим проникаются.