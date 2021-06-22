«Судьбы, сложенные в треугольник». Рассказываем о проекте «БелТА» и музея истории ВОВ

Спустя десятилетия после Победы личные весточки с фронта стали бесценной частью всенародной летописи Великой Отечественной войны. А значит каждым словом обращаются ко всем нам, ныне живущим. Проект «Судьбы, сложенные в треугольник» и фотовыставка организованы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Об этом поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущим специалистом редакции визуальной информации информационного агентства «БелТА» Юлией Селютиной. «Белорусское телеграфное агентство» уже не первый раз проводит такую выставку, называется «Судьбы, сложенные в треугольник». Расскажите, как все зародилось?

Юлия Селютина, ведущий специалист редакции визуальной информации информационного агентства «БелТА»:

Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» впервые выставилась в Минске в 2020 году на Форуме Беларуси и России, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Создана она была на основе одноименного интернет-проекта. То есть когда делался интернет-проект, зародилась мысль, что можно сделать такую выставку, дополнив ее архивной военной фотографией, которую мы имеем в наших фондах. А интернет-проект – это совместный проект «БелТА» и музея Великой Отечественной войны. Когда был только интернет-проект, что там зрители могли увидеть? Это только письма?

Юлия Селютина:

Интернет-проект создан на основе треугольников солдатских, открыток, почтовок и просто открыток, которые бойцы посылали с передовой домой, родным. Изначально были только архивные письма из музея Великой Отечественной войны или все-таки потомки тех, кто сражался за родину, приносили какие-то свои архивные вещи из дома? Юлия Селютина:

Да, действительно так и было. Много лет эта коллекция собиралась. Семьи, в которых хранились письма-реликвии, безвозмездно отдавали в дар музею Великой Отечественной войны, чтобы как можно больше людей помнили. Чтобы эта картина была более полной, потому что когда дома хранится, то только вы об этом знаете. А когда это хранится в музее, об этом рассказывают, то об этом знают очень много людей. А были какие-то интересные случаи с письмами, с судьбами? Какое вам письмо больше всего запало в душу?

Юлия Селютина:

Было письмо человеку, у которого 2 июля день рождения. Он 2 июля 1944 года написал своим родным письмо, что самым лучшим подарком было бы, если бы освободили родной Минск. Минск освободили 3 июля, представляете? Человек пожелал вот такой подарок, ему вселенная его преподнесла. Чем дополнена фотовыставка в отличие от интернет-проекта? Юлия Селютина:

В фотовыставке использованы так же, как и в интернет-проекте, фотографии писем, открытки, дополнены архивные военные фотографии, которые есть в фондах «БелТА». Очень интересно смотрится, очень большой формат у этой выставки, 1 200 на 1 600. Вплоть до того, что при желании можно прочитать письмо. Хочется, чтобы как можно больше людей это посмотрели или в интернет-проекте, или в фотовыставке. Потому что это дает понимание, насколько жизнь хрупкая, как можно в одночасье все потерять. Сколько продлится фотовыставка?