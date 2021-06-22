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В руках – портреты погибших в первых боях. Как прошла акция «Боевой расчёт» в Бресте?

22 июня 2021 09:08
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Новости Беларуси. 21 июня в Бресте прошла патриотическая акция «Боевой расчет». У самого узнаваемого символа Брестской крепости, Тереспольских ворот, выстроились курсанты Института погранслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В руках – портреты погибших в первых боях. Как прошла акция «Боевой расчёт» в Бресте?-1

Они держали в руках портреты погибших в первых боях Великой Отечественной войны защитников Белорусского пограничного округа. Благодаря таким мероприятиям новое поколение не просто вспоминает о подвиге защитников Родины, молодежь понимает, какую цену заплатили пограничники в 1941 году за мирное будущее белорусского народа.

В руках – портреты погибших в первых боях. Как прошла акция «Боевой расчёт» в Бресте?-4

Застава Виктора Усова, как и тысячи пограничников, выполнила свой долг.

Акция «Боевой расчет» прошла уже в шестой раз. К слову, в 2021 году участие в ней принимали также пограничники России, Казахстана и Узбекистана.

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Усов # Фотофакт

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