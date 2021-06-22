В руках – портреты погибших в первых боях. Как прошла акция «Боевой расчёт» в Бресте?

Новости Беларуси. 21 июня в Бресте прошла патриотическая акция «Боевой расчет». У самого узнаваемого символа Брестской крепости, Тереспольских ворот, выстроились курсанты Института погранслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они держали в руках портреты погибших в первых боях Великой Отечественной войны защитников Белорусского пограничного округа. Благодаря таким мероприятиям новое поколение не просто вспоминает о подвиге защитников Родины, молодежь понимает, какую цену заплатили пограничники в 1941 году за мирное будущее белорусского народа.