В руках – портреты погибших в первых боях. Как прошла акция «Боевой расчёт» в Бресте?

Новости Беларуси. 21 июня в Бресте прошла патриотическая акция «Боевой расчет». У самого узнаваемого символа Брестской крепости, Тереспольских ворот, выстроились курсанты Института погранслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 21 июня в Бресте прошла патриотическая акция «Боевой расчет». У самого узнаваемого символа Брестской крепости, Тереспольских ворот, выстроились курсанты Института погранслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они держали в руках портреты погибших в первых боях Великой Отечественной войны защитников Белорусского пограничного округа. Благодаря таким мероприятиям новое поколение не просто вспоминает о подвиге защитников Родины, молодежь понимает, какую цену заплатили пограничники в 1941 году за мирное будущее белорусского народа.
Застава Виктора Усова, как и тысячи пограничников, выполнила свой долг.
Акция «Боевой расчет» прошла уже в шестой раз. К слову, в 2021 году участие в ней принимали также пограничники России, Казахстана и Узбекистана.