Повышение уровня доверия и развитие технологий в СМИ. Будущее региональной прессы обсудили в Бобруйске

Новости Беларуси. Тем временем в Бобруйске обсудили будущее региональной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – повышению уровня доверия и развитию технологий в СМИ. Речь о содержании и развитии газет, а также теле- и радио-эфира шла во время выездной коллегии Министерства информации в Могилёвском регионе.

Как отметил глава ведомства, современным журналистам нужно активнее наполнять контент объективными и оправданными критическими материалами. Также говорили о проблеме взаимодействия власти и СМИ.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Несмотря на то, что всё медийное пространство насыщено фейками, всё-таки в нашей стране те, кто работает в масс-медиа, комментирует те или другие новостные, может, часто очень горячие поводы, по которым обществу хотелось бы получить комментарий сразу, они стараются быть как можно более объективными. Надо объяснять институтам власти, что качественная работа журналиста зависит и от характера взаимодействия.