Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания

Новости Беларуси. Консультационные пункты по вопросам трудоустройства открылись сегодня по всей стране. Желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания.

Каждому, кто обратится, предоставляется подробная информация о вакансиях,

условиях труда и зарплатах. Впрочем, и этим спектр услуг не ограничивается. При необходимости сотрудники могут помочь связаться с работодателем и даже договориться о дате собеседования.

Сергей Головлев из Витебска несколько лет был без работы. Услышал об возможности консультации и решил попробовать.

Для него подыскали с десяток специальностей с учетом, что на переобучение мужчина не готов.

Сергей Головлев, житель Витебска:

Предложили три работы. Нормальные работы, можно будет позвонить, узнать. уточнить.

Станиславу 24. Он успел и по профилю поработать, и на стройке – без документов.

В информационном пункте ему помогли за несколько часов присмотреть для себя место подходящее,

а главное с полным социальным пакетовм.