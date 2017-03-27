Здесь тебя выслушают и войдут в положение: желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания

Новости Беларуси. Консультационные пункты по вопросам трудоустройства открылись сегодня по всей стране. Желающих найти работу принимают в территориальных центрах соцобслуживания.
Каждому, кто обратится, предоставляется подробная информация о вакансиях,
условиях труда и зарплатах. Впрочем, и этим спектр услуг не ограничивается. При необходимости сотрудники могут помочь связаться с работодателем и даже договориться о дате собеседования.
Сергей Головлев из Витебска несколько лет был без работы. Услышал об возможности консультации и решил попробовать.
Для него подыскали с десяток специальностей с учетом, что на переобучение мужчина не готов.
Сергей Головлев, житель Витебска:
Предложили три работы. Нормальные работы, можно будет позвонить, узнать. уточнить.
Станиславу 24. Он успел и по профилю поработать, и на стройке – без документов.
В информационном пункте ему помогли за несколько часов присмотреть для себя место подходящее,
а главное с полным социальным пакетовм.
Станислав Стахович, житель Витебска:
Мы нашли там вакансию подходящую. Девушка позвонила, узнала, дала мне телефон. Обслуживание хорошее, отличное даже
Елена Торган, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома:
Востребованными являются такие вакансии, как инженеры различных профилей, врачи, медсестры. Кроме того, спросом пользуются повара, продавцы.
Задача информационных пунктов не только рассказать и направить по адресу новой работы. Главное – сделать это максимально быстро и подготовить человека.
У соискателей есть возможность не только ознакомиться с базой вакансий.
Специалисты помогут составить профессиональное резюме.
А так же расскажут, как грамотно себя вести на собеседовании.
Поиском работы Владимир Карпук сначала занимался самостоятельно. Однако успехом эти начинания так и не увенчались.
Пришлось перебиваться на случайных подработках. Но недолго.
Через месяц скитаний Владимир обратился в центр занятости, и получил постоянное место.
Владимир Карпук, житель Бреста:
Начальство посмотрело, что с работой справляюсь, оставили меня на постоянное место работы. Я работой доволен.
Инна Новожилова, начальник отдела трудоустройства управления по труду, занятости и социальной защите Брестского городского исполнительного комитета:
У нас средняя заработная плата, если брать среднюю по всем вакансиям,
будет около 350-400 рублей.
Смотря какая профессия, смотря какой разряд.
Необходимость такой дополнительной опции уже в первый день подтверждает эффективность. В столице за помощью обращаются на протяжении всего дня. Каждый получает не только направление на работу по специальности.
При желании тебя переобучат, а на это время предлагают – временную занятость и сезонную.
Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Минского городского исполнительного комитета:
Если в том году в марте, на одного безработного приходилось 0,7 ваканчсий, то теперь 1,3 вакансий. на сегодняшний день спрос нанимателей увеличился почти в полтора раза.
Найти свою работу, возможность такая сегодня предостовляется.
Прийти на консультацию и получить уже на следующий день работу – реально. Здесь тебя выслушают и войдут в положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.