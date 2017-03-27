Под темой «Сберегай!» на неделе финансовой грамотности в Минске учат детей и молодежь распоряжаться деньгами

Новости Беларуси. Распоряжаться с умом. Международная неделя финансовой грамотности детей и молодежи открылась в Беларуси. Несколько десятков школьников и студентов собрались этим утром на валютно-фондовой бирже и открыли торги символичным ударом в колокол.

Они еще дети, но законы обращения с деньгами знают. Вот и Роман в свои 12 лет уже смог накопить на ноутбук и планшет. Пригодился мамин совет: не тратить все сразу, стараться больше откладывать. Своими финансами он теперь распоряжается полностью самостоятельно.

Роман Войтович:

Знаю, как деньги распределять, то есть не трачу все напролет. В столовой что-нибудь куплю, в магазине. Немного трачу. Мне на День рожденья все, что дарят, я вообще в сейф кладу.

С валютных торгов, пусть и учебных, началась в Минске Международная неделя финансовой грамотности детей и молодежи.