Под темой «Сберегай!» на неделе финансовой грамотности в Минске учат детей и молодежь распоряжаться деньгами
Новости Беларуси. Распоряжаться с умом. Международная неделя финансовой грамотности детей и молодежи открылась в Беларуси. Несколько десятков школьников и студентов собрались этим утром на валютно-фондовой бирже и открыли торги символичным ударом в колокол.
Они еще дети, но законы обращения с деньгами знают. Вот и Роман в свои 12 лет уже смог накопить на ноутбук и планшет. Пригодился мамин совет: не тратить все сразу, стараться больше откладывать. Своими финансами он теперь распоряжается полностью самостоятельно.
Роман Войтович:
Знаю, как деньги распределять, то есть не трачу все напролет. В столовой что-нибудь куплю, в магазине. Немного трачу. Мне на День рожденья все, что дарят, я вообще в сейф кладу.
С валютных торгов, пусть и учебных, началась в Минске Международная неделя финансовой грамотности детей и молодежи.
Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:
Тема этой недели финансовой грамотности – «Сберегай!» И мероприятие мы предлагали, чтобы участники финансового рынка направляли на важность сбережений, на планирование персональных финансов, на то, какие есть инструменты для сбережений.
Сегодня белорусские банки делают детей активными участниками рынка. Для них созданы услуги. Это и депозиты, и выпуск детских платежных карточек.
Андрей Аухименя, председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:
Дети составляют 17% населения Республики Беларусь, поэтому вклад каждого ребенка в развитие финансовой системы, преумножение финансовых ресурсов страны значителен.
В 2016 году к международной организации финансового образования присоединились 132 страны. В итоге более 7 миллионов детей по всему миру получили шанс узнать о деньгах чуть больше, чем знали в свое время их родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.