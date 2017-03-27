Удар в биржевой колокол оповестил о начале Международной недели финансовой грамотности в Беларуси
Новости Беларуси. Распоряжаться деньгами с умом. Международная неделя финансовой грамотности открылась в Беларуси. Ударом в биржевой колокол дали старт началу образовательного марафона.
Подростки участвовали в учебных торгах валютой, но использовали они при этом реальные финансовые инструменты. Торговали долларами, евро и российскими рублями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Аухименя, председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:
Дети составляют 17% населения Республики Беларусь, поэтому вклад каждого ребенка в развитие финансовой системы, приумножение финансовых ресурсов страны значителен.
В планах организаторов – научить ребят принимать разумные финансовые решения, рассказать о правилах сбережения и расширить их знания о том, как получить доход.
Международная организация финансового образования детей и молодежи действует с 2012 года. В 2016 году к ней присоединились 132 страны мира. Беларусь принимает участие в пятый раз.