Здесь собрали первый в Беларуси телевизор, а соседи вместе ужинали под яблонями на автобусных сиденьях: история Красивого переулка

Для Антона Рудака Октябрьский район – малая родина. Здесь он родился, живёт и знает этот уголок столицы досконально. И потому с радостью проводит экскурсии по знакомым с детства улочкам.

Вместе с ним мы оказались в Красивом переулке, который находится неподалёку от железнодорожной станции «Институт культуры».

В XIX веке Московско-Брестская железная дорога дала толчок развитию этого квартала. А в районе улицы Суражской находился Брестский вокзал, позже переименованный в Александровский, в честь императора Александра I и 100-летия Отечественной войны 1812 года.

Александровским назывался и этот район Минска. Парадокс: с 1917 по 1938 годы большевики звучного названия не меняли, скорее всего, по незнанию.

Антон Рудак, историк, краевед:

Сам Брестский вокзал – до 1928 года есть свидетельства, что он работал. После стояло уже просто здание. Здание было уничтожено во время Великой Отечественной войны. В 1938 году было принято решение оформировании района в современном его виде, в границах, приближённых к сегодняшним, то он был переименован из Александровского в Кагановичский, в честь тогдашнего наркома путей сообщения Лазаря Кагановича. А позже уже, после развенчания культа личности Сталина Каганович, как связанная с репрессиями личность, также попал под десталинизацию. И этот район был переименован в Октябрьский.

Стук колёс железнодорожных составов хорошо знаком жителям Красивого переулка и прилегающим к нему улицам – Каменной, Слонимской, Ново-Уфимской и Красивой. Все эти незамысловатые топонимы – дореволюционные. Тогда улицы часто называли в честь городов, откуда приезжали железнодорожники.

Красивый переулок всегда был живописным. Местные жители вспоминают, что этот уголок раньше был тихим и зелёным, с добротными деревянными домиками и липовой аллеей. Славилось это место не только внешним видом, но и своими жителями. Антон Рудак:

Если нумерация не менялась, то у нас есть такая информация, что в доме №8 в Красивом переулке жил в начале века такой человек, как инженер-радиотехник Генрих Бортновский. Чем он известен? Тем, что ещё подростком, юношей он в 1924 году установил здесь одну из первых в минских радиоантенн.

И уже в 1932 году он здесь сконструировал первый в Минске и, вообще, в Беларуси телевизор. Интересно, что тот телевизор так выглядел, что его экран был размером не больше, чем спичечный коробок. Ольга Анатольевна приехала в Красивый переулок в 1979 году. Везде стояли частные дома, окна соседей – прямо напротив. На месте этого пустыря находился клуб ДОСААФ Октябрьского района.

Снос деревянных построек начался в начале 80-ых, когда стали возводить высотки и прокладывать дорогу.

Ольга Рябко:

Моста, как идти на вокзал, не было. Эти рельсы лежали на земле. Это искусственно подрыли уже в 90-ых годах.

И вот этот мост сделали.

А там был железнодорожный переезд, на улице Толстого, будочка стояла, шлагбаум. Позже построили станцию метро «Институт культуры». Место стало центральным, молодёжным, а жители Красивого переулка так и остались со своими огородами посреди большого города.

В XIX веке этот огромный дом принадлежал одному хозяину, позже его разбили на две части.

Резные карнизы, ставни и крылечки переносят нас в Минск губернский.

Ольга Анатольевна сохранила аутентичный интерьер. Заменить высокие деревянные окна на пластиковые не поднялась рука.

Ольга Рябко:

Здесь всё, как было. Те же пол, рамы, потолок, этот камин с изразцами, он, кстати, рабочий.

Крыша у нас уже не та старинная, потому что она уже шифером перекрыта, а под этим шифером там тёс, он качественный ещё. Сегодня жить в старых домах с удобствами на улице, конечно, непросто. Но, как говорится, дело привычки.

Длиною в жизнь. Вот, в городе ещё не сошёл снег, а во дворе Ольги Анатольевны уже цветут подснежники.

Этому рада и соседка Надежда Никифоровна. Она приехала в Минск из Одессы с семьей в 1975 году. Об этом помнят и эти старые сарайчики, которые сохранились с тех далёких времен.

Поначалу гарь от поездов сводила с ума. К тому же неподалёку вплоть до начала 2000-ых находился свинарник. В округе бегали крысы. Даже газа до 1980 года здесь не было. Поэтому красивым этот переулок женщине раньше совсем не казался.

А потом стала ценить то, что есть. Радоваться цветущим яблоням, грушам и черешням – самым вкусным на свете, потому что своим.

Надежда Пшеничнова:

Когда я покупала эту часть дома, мне в исполкоме, когда оформлялась, сказали, что через 2 года – снос. Я подумала: «Ладно, будет снос, так дадут квартиры». Тогда были живы моя мама и сын. Дом – старый. И даже табличку нашли – там до 1900 года сколько-то лет, 10 или 20. И вот он до сих пор стоит, до чего хорошо строили в то время.

И хоть Надежда Никифоровна души не чает в своем дворике, и, переехав на время в квартиру, даже заболела с непривычки, всё же, этот дом отжил своё. Ведь даже гроза может снести ветхую крышу. Единственная сила, которая его держит – ностальгия.

Ольга Рябко:

Там у нас, под яблоней, стоял большой стол. Романович – водитель автобуса был у нас, у нас были сиденья автобусные шикарные. И мы там чуть ли каждый вечер собирались, под тенью этих яблонь. Тут всё было в цветах. Пели, вместе ужинали. Надежда Пшеничнова:

Очень дружно жили. Планируется, что c с карты города деревянный одноэтажный переулок исчезнет довольно нескоро – к 2030 году.