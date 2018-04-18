«По зову сердца – всем миром»: Руслан Алехно инициировал сбор средств на ремонт Бобруйской детской больницы

Новости Беларуси. «По зову сердца – всем миром»: известный белорусский певец Руслан Алехно стал инициатором благотворительной акции по сбору средств для реконструкции Бобруйской городской детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в Год малой родины он решил помочь своему родному городу. Организован телемарофон, а в сам Бобруйск приехали звезды отечественной и российской эстрады. Все они – участники большого благотворительного концерта. Вырученные за билеты деньги перечислят на счет больницы. Зданию уже 55 лет, необходима реконструкция. Более 8 миллионов рублей планируется направить на замену инженерных сетей, сантехники, окон, а палаты переделают в комфортные блоки.

Татьяна Синяговская, жительница Бобруйска:

Хотелось бы немного улучшить условия пребывания в больнице. Чтобы в каждой палате было комфортабельно. Вот я как-то лежала в одной больнице, и там в палате все вместе: и санузел, и душевая. А здесь все по отдельности. Хотелось, чтобы все находилось в одной палате.