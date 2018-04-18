«По зову сердца – всем миром»: Руслан Алехно инициировал сбор средств на ремонт Бобруйской детской больницы
Новости Беларуси. «По зову сердца – всем миром»: известный белорусский певец Руслан Алехно стал инициатором благотворительной акции по сбору средств для реконструкции Бобруйской городской детской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так в Год малой родины он решил помочь своему родному городу. Организован телемарофон, а в сам Бобруйск приехали звезды отечественной и российской эстрады. Все они – участники большого благотворительного концерта. Вырученные за билеты деньги перечислят на счет больницы.
Зданию уже 55 лет, необходима реконструкция. Более 8 миллионов рублей планируется направить на замену инженерных сетей, сантехники, окон, а палаты переделают в комфортные блоки.
Татьяна Синяговская, жительница Бобруйска:
Хотелось бы немного улучшить условия пребывания в больнице. Чтобы в каждой палате было комфортабельно. Вот я как-то лежала в одной больнице, и там в палате все вместе: и санузел, и душевая. А здесь все по отдельности. Хотелось, чтобы все находилось в одной палате.
Ирина Рыжанкова, главный врач Бобруйской городской детской больницы:
Оборудование тоже будет меняться в процессе ремонта. Планируем закупить аппарат экспертного класса, то есть более высокого класса, чем тот, что работает у нас в настоящее время – УЗИ-аппарат больницы. Также эндоскопическое оборудование более высокого класса планируем купить. Заменить реанимобиль.
Бобруйская городская детская больница принимает пациентов из пяти соседних районов и рассчитана на 150 мест. 10 лет назад здесь открылось новое отделение реанимации с современным оборудованием. Благодаря этому врачи могут оказывать медицинскую помощь, которая раньше была доступна только в столице и областном центре. Например, лечить маленьких пациентов с патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, выхаживать недоношенных младенцев с весом от полутора килограммов.