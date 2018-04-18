Возле станции «Тракторный завод» собираются построить мини-рынок
Новости Беларуси. На асфальтированной площадке между выходами из станции метро «Тракторный завод» и Дворцом культуры МТЗ появится мини-рынок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Место выбрано не случайно: именно здесь традиционно проходят районные ярмарки. Будущий сезонный павильон рассчитан на 50 точек. Это может помочь решить давнюю проблему с нелегальной торговлей.
Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:
Это – один из вариантов борьбы с несанкционированной торговлей. В связи с тем, что многие выставляются на самом подземном переходе и на территории возле подземного перехода. Если аукцион, который мы планируем летом провести, состоится, и будет выбран подрядчик, сроки будут минимально сжатые определены. Скорее всего, к началу следующего сезона.
Будущий собственник обязан будет предоставить бесплатные места для тех, кто торгует собственной продукцией. Всем остальным же за место на мини-рынке придется заплатить. А для борьбы с нелегалами территорию оснастят видеокамерами.