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Возле станции «Тракторный завод» собираются построить мини-рынок

18 апреля 2018 20:18
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Новости Беларуси. На асфальтированной площадке между выходами из станции метро «Тракторный завод» и Дворцом культуры МТЗ появится мини-рынок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Место выбрано не случайно: именно здесь традиционно проходят районные ярмарки. Будущий сезонный павильон рассчитан на 50 точек. Это может помочь решить давнюю проблему с нелегальной торговлей.

Возле станции «Тракторный завод» собираются построить мини-рынок-1

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:
Это – один из вариантов борьбы с несанкционированной торговлей. В связи с тем, что многие выставляются на самом подземном переходе и на территории возле подземного перехода. Если аукцион, который мы планируем летом провести, состоится, и будет выбран подрядчик, сроки будут минимально сжатые определены. Скорее всего, к началу следующего сезона.

Возле станции «Тракторный завод» собираются построить мини-рынок-4

Будущий собственник обязан будет предоставить бесплатные места для тех, кто торгует собственной продукцией. Всем остальным же за место на мини-рынке придется заплатить. А для борьбы с нелегалами территорию оснастят видеокамерами.

# общество # Фотофакт # Денис Овсяников # Торговля в Беларуси

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