Возле станции «Тракторный завод» собираются построить мини-рынок

Новости Беларуси. На асфальтированной площадке между выходами из станции метро «Тракторный завод» и Дворцом культуры МТЗ появится мини-рынок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Место выбрано не случайно: именно здесь традиционно проходят районные ярмарки. Будущий сезонный павильон рассчитан на 50 точек. Это может помочь решить давнюю проблему с нелегальной торговлей.