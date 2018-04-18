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Обновить разметку на основных улицах Минска должны к 9 мая

18 апреля 2018 20:15
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Новости Беларуси. Работы по нанесению разметки на основных улицах планируется завершить до 9 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновить разметку на основных улицах Минска должны к 9 мая-1

Обновление началось 7 апреля. В первую очередь наносят краску на центральных магистралях. К примеру, 18 апреля преобразилась улица Сторожевская, а 20 – очередь Партизанского проспекта, улиц Аранской и Калиновского. На МКАД и самых загруженных магистралях разметку наносят ночью. Более 20 единиц техники и десятки своеобразных дорожных художников работают круглосуточно.

# общество # Улицы Минска # Фотофакт

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