Обновить разметку на основных улицах Минска должны к 9 мая

Новости Беларуси. Работы по нанесению разметки на основных улицах планируется завершить до 9 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновление началось 7 апреля. В первую очередь наносят краску на центральных магистралях. К примеру, 18 апреля преобразилась улица Сторожевская, а 20 – очередь Партизанского проспекта, улиц Аранской и Калиновского. На МКАД и самых загруженных магистралях разметку наносят ночью. Более 20 единиц техники и десятки своеобразных дорожных художников работают круглосуточно.