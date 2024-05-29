«Здесь сидит Бармалей и Баба-яга». Гайдукевич рассказал, как проводил экскурсию для детей в камере СИЗО

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Нестандартные формы работы. Когда дочь была во втором классе, позвонила классный руководитель и говорит: «На каникулах сделайте детям интересные экскурсии». Я был начальником милиции. Куда интересная экскурсия? В камеру, где все сидят. Я привел этих второклашек и говорю: «Здесь сидит Бармалей и Баба-яга». Дети запомнили это на много лет. Подростков постарше водил в СИЗО, чтобы они общались с теми, кто совершил преступление. Можно много лекций провести, что нельзя воровать, а вот тюремную романтику как я выбивал... Они заходят, камера 3 на 3 метра, я говорил, чтобы они разговаривали с теми, кто сидит. Когда они поговорили с ними 5-10 минут, они понимали, что туда попасть не хочется. С ними работать надо нестандартно.