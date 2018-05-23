«Здесь очень высокий уровень». Перспективы лесной отрасли оценили на специализированной выставке под Минском

Новости Беларуси. Белорусы в России откроют завод лесных машин. 23 мая был подписан соответствующий договор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В профильном институте появится обучение технике работы на современных отечественных лесных машинах. Небезынтересно, что экспорт в ту же Россию и другие страны СНГ значительно вырос. Здесь покупают половину нашей продукции. Валерий в профессии уже 20 лет. Между прочим, чемпион мира среди лесорубов. Вот и сегодня позади оставил большинство соперников.

Валерий Дурович, лесник Вилейского опытного лесхоза:

Смотришь за порядком в лесу. Когда пожароопасный период за отдыхающими, чтоб не мусорили, не палили костры.



​​​​​​Оксана Семашко, СТВ:

Одно из конкурсных заданий – распиливание в данном случае дуба, как говорят профессиональные лесорубы, на блинчики. Здесь важна точность и скорость. Посмотрим, получится ли у меня. По этим годовым кольцам определяют возраст дерева. Этому, как минимум, несколько сотен лет.

Фейерверки из опилков, мастер-классы по изготовлению табуреток за считанные секунды и, конечно, выставка гигантской техники. 18 по счёту выставка «Лесдревтех» впечатляет, как никогда. Екатерина Глубокина стала фавориткой. Глаз не отвести, как хрупкая девушка укрощает пыл тяжеловесного форвардера.

Екатерина Глубокина, водитель-испытатель ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Во-первых, это необычно. Во-вторых, мне это очень нравится.

Сортиментовозы, заготовители леса и рейсовые УАЗики. План на ближайшие три года – произвести самую большую в мире линейку машин. Уже сегодня успешная белорусская компания входит в топ-8 по объемам производства.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Правительство РФ обратилось к нам, чтоб мы создали там завод лесных машин. 23 мая подписываем договор с лесотехническим институтом России, который определит объём знаний студентов, будут готовиться специалисты, которые будут знать, как работать на наших машинах.

Значительно увеличились поставки белорусской древесины в Россию, ЕАЭС и СНГ. На экспорт уходит половина произведённой продукции. И что немаловажно, в 2018 году сохранили 10 тысяч рабочих мест. К примеру, в Ивацевичах и Мостах уже научились зарабатывать на том, чего раньше не замечали.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:

«Ивацевичдрев», например, это первое предприятие из 9, которое закончило свою реконструкцию. 68,1% продукции ушло на экспорт. Рентабельность на 2017 год, по-моему, 18,6%. Это позволяет обслуживать те кредиты, которые взяли при модернизации.





Заготовки леса планируют увеличить вскоре в пять, а то и шесть раз. Этого удастся достичь после открытия в 2018 году завода по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске и производства по выпуску картона в Добруше.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы сохраняем те деревообрабатывающие производства, которые находятся в 79 регионах страны. Упор мы ставим на замкнутый цикл деревопереработки, то есть мы выходим на безотходное производство. На выставку приехали представители Беларуси, России, Финляндии, Польши, Германии, Италии. К примеру, шведы в восторге от нашей техники.

Фредрик Лундберг, директор компании по производству лесных машин (Швеция):

Я впервые у вас на выставке. Здесь очень высокий уровень. С 2010 года мы видим, как ваши машины улучшаются. Мы очень уважительно относимся к вашим компаниям. У нас даже были попытки сотрудничества, и мы надеемся, что оно будет.