«Приехала с семьей, дети тоже помогают». Работники «Белавиа» провели субботник на аэродроме Липки

Новости Беларуси. Штурвал в сторону – грабли в руки. Подключились к трудотерапии и работники Национальной авиакомпании на столичном аэродроме Липки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для пилотов и бортпроводников это не просто привычные пейзажи, но и место большой скорби.

Именно на базе Минского клуба ДОСААФ установлен мемориал в честь его выпускников – героев СССР и России, погибших при выполнении своего профессионального долга. Уже по традиции гости почтили память коллег минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Николай Мочанский, директор Минского аэроклуба ДОСААФ:

Сегодняшнее совместное мероприятие с «Белавиа» на субботнике тоже началось именно с этого комплекса. Вы видели, людям интересно послушать, увидеть. Есть чем гордиться, потому что молодые люди погибали, их же возраста. Не разбираясь на левых, на правых, все шли в бой защищать Родину, понимая прекрасно, что лучше жизни нигде нет, кроме той, на которой ты родился.

После приступили к санитарной очистке прилегающего к аэродрому лесного массива. Поваленные деревья, сухие ветки, мусор – все это собирали и вывозили. В одном трудовом строю как руководители, так и рядовые сотрудники – отличный пример для подрастающего поколения.

Юлия Третьякова, ведущий специалист отдела развития маршрутных сетей и коммерческого сотрудничества авиакомпании:

Погода прекрасная, видите, лес, птички. Я приехала с семьей, дети тоже помогают. Впереди у нас много праздников, много выходных. И получается совсем неплохое начало вот этого периода отдыха. Мы, например, сейчас работаем, а потом тоже поедем – у нас запланировано путешествие – отдыхать.