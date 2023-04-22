«Приехала с семьей, дети тоже помогают». Работники «Белавиа» провели субботник на аэродроме Липки
Новости Беларуси. Штурвал в сторону – грабли в руки. Подключились к трудотерапии и работники Национальной авиакомпании на столичном аэродроме Липки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для пилотов и бортпроводников это не просто привычные пейзажи, но и место большой скорби.
Именно на базе Минского клуба ДОСААФ установлен мемориал в честь его выпускников – героев СССР и России, погибших при выполнении своего профессионального долга. Уже по традиции гости почтили память коллег минутой молчания и возложили цветы к монументу.
Николай Мочанский, директор Минского аэроклуба ДОСААФ:
Сегодняшнее совместное мероприятие с «Белавиа» на субботнике тоже началось именно с этого комплекса. Вы видели, людям интересно послушать, увидеть. Есть чем гордиться, потому что молодые люди погибали, их же возраста. Не разбираясь на левых, на правых, все шли в бой защищать Родину, понимая прекрасно, что лучше жизни нигде нет, кроме той, на которой ты родился.
После приступили к санитарной очистке прилегающего к аэродрому лесного массива. Поваленные деревья, сухие ветки, мусор – все это собирали и вывозили. В одном трудовом строю как руководители, так и рядовые сотрудники – отличный пример для подрастающего поколения.
Юлия Третьякова, ведущий специалист отдела развития маршрутных сетей и коммерческого сотрудничества авиакомпании:
Погода прекрасная, видите, лес, птички. Я приехала с семьей, дети тоже помогают. Впереди у нас много праздников, много выходных. И получается совсем неплохое начало вот этого периода отдыха. Мы, например, сейчас работаем, а потом тоже поедем – у нас запланировано путешествие – отдыхать.
Площадку выбрали неслучайно. Уже в августе 2024 года, в 90-летнюю годовщину Минского клуба ДОСААФ, на этом месте откроется музей авиации. Он станет крупнейшим в Беларуси.